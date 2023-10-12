США рекомендуют готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем

Двухпартийная комиссия Конгресса США пришла к выводам о необходимости готовиться к возможной одновременной войне с Китаем и Россией. Для этого Соединенным Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы, вложив в них в общей сложности 400 млрд долларов, увеличить производство современных подлодок, стелс-бомбардировщиков, обновить свои обычные вооруженные силы и расширить круг своих союзников. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Reuters.

США готовятся к возможной войне с РФ и КНР

Неназванный чиновник отказался назвать информационному агентству, есть ли надежные свидетельства сотрудничества России и КНР, но отметил, что возможный факт очень волнует США.

"Мы признаем реалии бюджета, но мы также считаем, что нация должна сделать эти инвестиции", — заявляет глава Демократической партии Мадлин Кридон, бывший замглавы агентства, наблюдающего за ядерным оружием США, и республиканец Джон Кил, говорится в предисловии к отчету.

По мнению американских политиков, эти инвестиции являются альтернативой участию США в ядерной войне с РФ и КНР.

Как сказано в отчете, китайская и российская угрозы станут острыми в период 2027-2035 годов, поэтому "решение необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова".

Доклад противоречит позиции президента США Джо Байдена, что нынешнего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединенных сил России и Китая.

По мнению Пентагона, к 2035 году Китай станет обладателем 1500 ядерных боеголовок.

В 2022 году Конгресс создал группу из шести демократов и шести республиканцев, чтобы оценить долгосрочные угрозы Соединенным Штатам и рекомендовать изменения в обычных и ядерных силах США.

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