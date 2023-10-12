logo

BTC/USD

26721.61

ETH/USD

1535.32

LTC/USD

60.89

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика США рекомендуют готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем
commentss НОВОСТИ Все новости

США рекомендуют готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем

Китайская и российская угрозы станут острыми в период 2027-2035 годов, считают в США

12 октября 2023, 23:56
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Двухпартийная комиссия Конгресса США пришла к выводам о необходимости готовиться к возможной одновременной войне с Китаем и Россией. Для этого Соединенным Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы, вложив в них в общей сложности 400 млрд долларов, увеличить производство современных подлодок, стелс-бомбардировщиков, обновить свои обычные вооруженные силы и расширить круг своих союзников. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Reuters.

США рекомендуют готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем

США готовятся к возможной войне с РФ и КНР

Неназванный чиновник отказался назвать информационному агентству, есть ли надежные свидетельства сотрудничества России и КНР, но отметил, что возможный факт очень волнует США.


"Мы признаем реалии бюджета, но мы также считаем, что нация должна сделать эти инвестиции", — заявляет глава Демократической партии Мадлин Кридон, бывший замглавы агентства, наблюдающего за ядерным оружием США, и республиканец Джон Кил, говорится в предисловии к отчету.

По мнению американских политиков, эти инвестиции являются альтернативой участию США в ядерной войне с РФ и КНР.

Как сказано в отчете, китайская и российская угрозы станут острыми в период 2027-2035 годов, поэтому "решение необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова".

Доклад противоречит позиции президента США Джо Байдена, что нынешнего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединенных сил России и Китая.

По мнению Пентагона, к 2035 году Китай станет обладателем 1500 ядерных боеголовок.

В 2022 году Конгресс создал группу из шести демократов и шести республиканцев, чтобы оценить долгосрочные угрозы Соединенным Штатам и рекомендовать изменения в обычных и ядерных силах США.

Между тем, еще одна страна отправит флот в поддержку Израиля.

Повалий рассказала, почему перевезла свою мать в РФ.

А эксперты рассказали, чего добивается РФ новым обострением на фронте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

12 октября 2023, 23:33

Світ стане багатополярним. Кінець гегемонії юдейських грошей.

Правдоруб

12 октября 2023, 23:11

Война это бизнес и договорняки! Вместо того что бы Украине еще в прошлом году предоставить реально больше помощи, ппо, самолетов, ракет дальнего радиуса действия, миротворцев и остановить кацапов тянут все время и наше якобы правительство не было готово ни тогда не сейчас. Только благодаря самим Украинцам, народу удалось сдержать захват!!! Боже защите Украину и Украинцев от внешних и внутренних врагов!!! Даруй мир и прозрение всему миру!!!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!