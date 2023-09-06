США предупредили Ким Чен Ына о "последствиях" поддержки РФ

Если Северная Корея поддержит Россию, а именно – продаст ей оружие – то она столкнется с серьезными последствиями этого решения. Об этом руководство КНДР предупредил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщают "Комментарии".

Ким Чен Ын и Путин

В частности, представитель Белого дома предупредил руководство КНДР, что оно столкнется с "последствиями" и "заплатит высокую цену" из-за возможного решения поставлять оружие России.



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По данным СМИ, корейский диктатор планирует в сентябре посетить Россию, в частности город Владивосток, где будут обсуждать соглашение по поставкам оружия в РФ.



В России не стали комментировать эти сведения.



А вот Джейк Салливан напомнил, что причиной заключения этого соглашения стала неспособность российской промышленности обеспечить российскую армию, ведущую войну в Украине, боеприпасами. Поэтому РФ сейчас ищет возможности по закупке оружия за рубежом. Советник президента США призвал Северную Корею соблюдать данные ею публичные обещания и не поставлять оружие в Россию.



Ранее сообщалось также о привлечении Россией на войну против Украины жителей Средней Азии, в частности, трудовых мигрантов, которым обещали за участие в войне ускоренное получение гражданства РФ. Кроме этого, СМИ сообщали о возможном будущем направлении на фронты российско-украинской войны северокорейских "добровольцев".



Тем временем, венгерский бизнесмен хочет купить у Украины Закарпатье.



В ГУР назвали количество ракет, производимых Россией в месяц.



А Шольц заявил в бундестаге о "серьезности ситуации". Канцлер Германии заявил о необходимости усиления военного могущества Германии.

