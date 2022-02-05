США "подгоняет" еще одного союзника для Украины

США призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае вторжения российских войск в Украину. Как сообщает РБК-Украина, Токио решил отложить свой ответ, опасаясь разрушить свои отношения с Россией (не стоит забывать о давнем территориальном споре).

Столица Японии - Токио - фото из GETTY

Вашингтон хочет сплотить Японию и другие страны и оказать давление на Москву, чтобы она не вторгалась в Украину.

Соединенные Штаты и ряд их европейских союзников предупредили Россию, что она может столкнутся с "серьезными последствиями", включая экономические и финансовые санкции. Согласно японским и американским дипломатическим источникам, Вашингтон по дипломатическим каналам сообщил Японии, что не может мириться с перемещением российских войск, и призвал Токио усилить критику России.

В конце прошлого месяца, во время виртуального саммита между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Фумио Кисида, было достигнуто соглашения о решительных действиях Японии в ответ на любое нападение на Украину со стороны России, а также совместного тесного сотрудничества

С другой стороны, внутри японского правительства раздаются призывы, что лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение, в отличие от США и Евросоюза.

В прошлом месяце Кисида заявил парламенту, что Япония с "серьезной озабоченностью" наблюдает за наращиванием Россией военной мощи у границы с Украиной и связанными с этими событиями, и что она будет надлежащим образом решать этот вопрос в рамках "Большой семерки".

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, почему США резко смягчили риторику относительно возможного вторжения РФ в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!