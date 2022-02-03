Вторжение РФ в Украину больше не является неизбежным: США переиграли Путина или ошиблись

В Белом доме заявили, что больше не описывают потенциальное вторжение РФ в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было сказано неуместно. Зачем было нагнетать ранее? С чем связана смена риторики? Как события могут развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Путин нарушил доктрину Шапошникова

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что так называемое нагнетание истерии произошло по ряду причин.

"Первая – объективно-военная. Я называю это "казус Шапошникова" – советского маршала времен Второй мировой. Он в свое время написал книгу "Мозг армии". Где отметил, что мобилизация – это та же война. Мол, если началась мобилизация, война неизбежна. Эта дисциплина обязательна к изучению во всех армиях мира, включая американскую. Байден не военный. Но военные ему докладывают с точки зрения своего понимания войны: Россия мобилизовывается и стягивает войска. Значит быть войне. Как говорят на Кавказе: достал кинжал – бей. Именно поэтому была такая риторика. Бил тревогу генералитет", – поясняет аналитик.

Он отмечает, что мобилизация – это не только стягивание войск, но и разворачивание госпиталей, баз, передвижных автозаправочных станций. В результате огромное количество российских военнослужащих встречали Новый год в полевых лагерях. Не с семьями.

"А армия, которая не воюет, она спивается, деградирует. Потому раз собрали такой кулак – скорее всего, ударят. Была объективная реакция генералитета западных стран – и США, и Великобритании, и ряда других, – говорит Виктор Бобыренко. – И лишь сейчас стало понятно, что Путин нарушил доктрину Шапошникова. В трактовке Путина мобилизация – это не война, мобилизация – это понты. Он начал иначе использовать мобилизацию как давление на Запад. Путин считал Запад слабым (не экономически, а ментально). Думал, что его можно просто напугать, чтобы тот принял выгодные РФ решения, ультимативные требования по "гарантиям безопасности". Перепугать элиты, общество. Но не вышло…".

Второй причиной эксперт называет фактор Афганистана. Который США фактически проиграли. И почти сразу получили вызов от Путина, стянувшего войска к границам Украины.

"Штатам надо было как-то отвечать на это. И такой ответ вылился в – "сейчас Путин нападет". Возможно, это было преувеличение со стороны ряда правительств, ряда медиа. Но лишь для того, чтобы свои элиты, общества настроить соответствующим образом. Подчеркнуть, что война в Украине – это фактически война в Европе. Война на границах ЕС и НАТО. И если дать РФ поглотить Украину – это ударит по всем, – поясняет Виктор Бобыренко. – Так что США, в том числе после удара в Афгане, не могли позволить РФ продолжать эскалацию. И на ее понты ответили наращиванием информационного противостояния".

Похоже, этого не поняли украинские власти, считает эксперт. И Зеленский начал заявлять, что Запад перегибает, заявляя, что война практически неминуема.

"Но я считаю, что действия США были абсолютно правильными. Такой накал страстей дал возможность Украине активно вооружаться. Мы получаем оружие из США, Великобритании, стран Балтии, Польши, Чехии. Плюс информационная атака "Путин по любому нападет" способствовала консолидации Западного мира. И даже те страны, которые мы считаем лояльными к РФ – Венгрия, Германия – вынуждены были призывать Москву к деэскалации", – подчеркивает Виктор Бобыренко.

По его словам, произошла консолидация союзников на стороне Украины. Да, не такая, как нам хотелось бы. Никто не заявляет, что пришлет войска. И всё же мы видим консолидацию.

"И это – внешнеполитическая победа, которую сейчас Зеленский припишет себе. При том, что он повел себя в этой ситуации недопустим плохо. Всё время фыркал, выступал против такой информационной политики США. Говорил, что он больше понимает в ситуации (что, конечно, не так)", – отмечает аналитик.

Ну, а нынешняя смена риторики со стороны США связана, по его мнению, с тем, что они дают РФ возможность уйти с достоинством. Отступить, сохранив лицо.

"Вашингтон перепасовывает мяч Москве. Думаю, мы, как минимум, до следующий зимы, удалось отсрочить риски вторжения. Но надо понимать, что угроза никуда не делась, – акцентирует Виктор Бобыренко. – Даже если РФ отведет войска, скорее всего, останутся госпиталя, заправки, склады с боеприпасы рядом с нашей границей. А подвоз личного состава – дело недолгое. С таким соседом спокойная жизнь нам не гарантирована. Так что следует и далее укреплять армию, внутреннее единство и связи с союзниками, понимая логику их действий и совместно противодействуя российской агрессии".

Если вторжения не произойдет, окажется, что США ошиблись. Потому мы видим смягчение акцентов

Директор Украинского института политики Руслан Бортник не исключает, что американские партнеры всё же учли, услышали претензии со стороны украинской стороны. А именно, что информационное нагнетание вокруг гипотетического российского вторжения уже наносит вред украинской экономике. Так, президент Зеленский говорит об ущербе в 12,5 миллиардов, не уточняя валюту, но имя в виду, надо полагать, гривну.

"С этим может быть связано смягчение риторики. Как и с тем, что американо-российский диалог перешел в стадию дипломатии. США предоставили письменные ответы на российские требования по "гарантиям безопасности". Россия ответила очередным письменным запросом. Диалог втянулся в стадию классической письменной дипломатии, при которой риски эскалации несколько снизились", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает он, США понимают, что постоянные заявления о "неизбежности вторжения" могут поставить их в глупое положение.

"Ведь если вторжения не произойдет, окажется, что США ошиблись. Потому мы видим смягчение акцентов. Но это не означает смягчения ситуации, – акцентирует Руслан Бортник. – Она остается тяжелой, напряженной. И Россия в любой момент, особенно после встречи Путина и Си Цзиньпина 4 февраля в Китае, может поднять градус эскалации. Совершить новые действия, нацеленные, прежде всего, на создание политически, экономических, безопасностных кризисов и для Украины, и для стран Запада".

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