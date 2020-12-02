США на виртуальном заседании министров ОБСЕ поднимут тему войны на Донбасса

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Ольга Чародий
Заместитель государственного секретаря США Стивен Бигун завтра во время виртуальной встречи Совета министров ОБСЕ планирует поднять вопросы военных действий на востоке Украины, которые, несмотря на договоренности о тишине, нарушаются со стороны российских боевиков. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.
Фото из открытых источников
Встречу планирую провести завтра и как заявили представители Соединенных Штатов будут рассматривать такие вопросы как оккупацию Кремлем территорий Грузии, присутствие России в конфликте в Нагорном Карабахе и другие гибридные угрозы со стороны РФ.
Кроме того, вопрос кризиса в Беларуси также стоит на повестки рассмотрения. Представители Совета министров ОБСЕ хотят который раз обратить внимание руководство Беларуси, что необходимо погасить агрессию в стране и не выступать против своего же народа.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшие дни состоится специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны по Донбассу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. На вопрос журналиста, будет ли приниматься план "Б", после того как истек срок решения конфликта (план "А) на оккупированных Донецкой и Луганской областях, Алексей Данилов ответил, что данный момент неизвестно.
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