США на виртуальном заседании министров ОБСЕ поднимут тему войны на Донбасса

Заместитель государственного секретаря США Стивен Бигун завтра во время виртуальной встречи Совета министров ОБСЕ планирует поднять вопросы военных действий на востоке Украины, которые, несмотря на договоренности о тишине, нарушаются со стороны российских боевиков. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

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Встречу планирую провести завтра и как заявили представители Соединенных Штатов будут рассматривать такие вопросы как оккупацию Кремлем территорий Грузии, присутствие России в конфликте в Нагорном Карабахе и другие гибридные угрозы со стороны РФ.

Кроме того, вопрос кризиса в Беларуси также стоит на повестки рассмотрения. Представители Совета министров ОБСЕ хотят который раз обратить внимание руководство Беларуси, что необходимо погасить агрессию в стране и не выступать против своего же народа.

"Министерская встреча ОБСЕ является важной", — подчеркнули в американском Госдепе.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшие дни состоится специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны по Донбассу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. На вопрос журналиста, будет ли приниматься план "Б", после того как истек срок решения конфликта (план "А) на оккупированных Донецкой и Луганской областях, Алексей Данилов ответил, что данный момент неизвестно.





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