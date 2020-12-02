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Главная Новости Политика внешняя политика США на виртуальном заседании министров ОБСЕ поднимут тему войны на Донбасса
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США на виртуальном заседании министров ОБСЕ поднимут тему войны на Донбасса

Помимо войны на Донбассе, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Бигун планирует обсудить российскую оккупацию территорий Грузии и недавнее насилие в Нагорном Карабахе.

2 декабря 2020, 23:37
Автор:

Ольга Чародий

Заместитель государственного секретаря США Стивен Бигун завтра во время виртуальной встречи Совета министров ОБСЕ планирует поднять вопросы военных  действий на востоке Украины, которые, несмотря на  договоренности о  тишине, нарушаются со стороны российских боевиков. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

США на виртуальном заседании министров ОБСЕ поднимут тему войны на Донбасса

Фото из открытых источников

Встречу планирую провести завтра и как заявили представители Соединенных Штатов будут рассматривать такие вопросы как оккупацию Кремлем территорий Грузии, присутствие России в конфликте в Нагорном Карабахе и другие гибридные угрозы со стороны РФ.

Кроме того, вопрос кризиса в Беларуси также стоит на повестки  рассмотрения. Представители Совета министров ОБСЕ хотят который раз обратить внимание руководство Беларуси, что необходимо погасить  агрессию в стране и не выступать против своего  же  народа.

"Министерская встреча ОБСЕ является важной", — подчеркнули в американском Госдепе.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшие дни состоится специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны по Донбассу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. На вопрос журналиста, будет ли приниматься план "Б", после того как истек срок решения конфликта (план "А)  на оккупированных Донецкой  и Луганской областях, Алексей Данилов ответил, что данный момент неизвестно.



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Источник: https://www.state.gov/deputy-secretary-biegun-to-participate-in-the-osce-ministerial-council/
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