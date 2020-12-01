СНБО проведет специальное заседание по Донбассу

В ближайшие дни состоится специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны по Донбассу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНИАН. Фото: из открытых источников

На вопрос журналиста, будет ли приниматься план "Б", после того как истек срок решения конфликта (план "А) на оккупированных Донецкой и Луганской областях, Алексей Данилов ответил, что данный момент неизвестно.

И сослался на 18 членов СНБО, что именно от них зависит решение и как именно они будут рассматривать предложенные документы.

"Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим", - подчеркнул Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО уточнил, что необходимо сделать все, чтобы наступил мир. В прошлом году на заседании СНБО было принято пять сценариев решения конфликта на Донбассе, но даже после объявления тишины, российские оккупанты продолжают нарушать мирные договоренности, применяя оружие и технику против украинских военных.

Как напомнил секретарь СНБО через неделю должно состояться очередное заседание и будет готовиться решение. На данным момент неизвестно, каким оно будет: открытым или закрытым.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году перед тем как провести закрытое заседание СНБО накануне встречи с лидерами "нормандской четверки" утвердил несколько возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Алексей Данилов заявлял, что по-настоящему влияют на ситуацию не люди, которые находятся в оккупированном Донецке, а пропагандисты Кремля. Данилов также напомнил, что скоро наступит 9 декабря - заканчивается срок действия плана А.





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