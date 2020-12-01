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СНБО проведет специальное заседание по Донбассу

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение по ситуации на востоке Украины.

сегодня, 18:36
Автор:

Ольга Чародий

В ближайшие дни состоится специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны по Донбассу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНИАН.

СНБО проведет специальное заседание по Донбассу

Фото: из открытых источников

На вопрос журналиста, будет ли приниматься план "Б", после того как истек срок решения конфликта (план "А)  на оккупированных Донецкой  и Луганской областях, Алексей Данилов ответил, что данный момент неизвестно.

И сослался на 18 членов СНБО, что именно  от них  зависит решение и как именно они  будут рассматривать предложенные документы.

"Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим", -  подчеркнул Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО уточнил, что необходимо сделать все, чтобы  наступил мир. В прошлом году на заседании СНБО было принято пять сценариев решения конфликта на Донбассе,  но даже после  объявления тишины, российские  оккупанты продолжают нарушать мирные  договоренности, применяя оружие и технику против украинских военных.

Как  напомнил секретарь СНБО через  неделю должно состояться  очередное  заседание и  будет  готовиться  решение. На данным момент неизвестно, каким оно будет: открытым или  закрытым.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году перед тем как провести закрытое заседание СНБО накануне встречи с лидерами "нормандской четверки" утвердил несколько  возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Алексей Данилов заявлял, что по-настоящему влияют на ситуацию  не люди, которые находятся в оккупированном Донецке, а пропагандисты Кремля. Данилов  также напомнил, что скоро наступит 9 декабря -  заканчивается срок действия плана А. 



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Источник: https://www.unian.net/politics/specialnoe-zasedanie-snbo-po-donbassu-chto-budet-na-zasedanii-novosti-ukraina-11239970.html
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