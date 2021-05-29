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США могут "поставить на паузу" Украину - Климкин рассказал свои опасения

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что США может приостановить активную поддержку Украины

сегодня, 23:15
Автор:

Кириєнко Анна

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о будущем развитии отношений Украины и США. Свои мысли и опасения мужчина рассказал в интервью Радио Свобода.

США могут "поставить на паузу" Украину - Климкин рассказал свои опасения

Климкин рассказал свои опасения относительно отношений Украины и США. Фото: РБК

"Байден  "не сливает" Украину... Мне тревожно, что нас во многих вещах могут "поставить на паузу". То есть пока есть путинский режим, некоторые вопросы решаются, возможно, какое-то продвижение по Донбассу. Но нам здесь снова нужна общая стратегия. А по всех других направлениях — в порядке, ждем. И мы действительно не можем позволить себе ждать. Украина, как велосипед. Она движется. Чем быстрее, тем лучше. Она становится на самом деле, а что дальше? Поэтому "поставить на паузу" — это для нас не шанс. И для этого есть сейчас нужно говорить реально с Байденом", — считает бывший министр.

Павел Климкин дальше уточнил, какой именно вопрос может быть поставлен на паузу. Прежде всего это коснется военной помощи — она ​​будет минимизирована.

Напомним, что глава овального кабинета Джо Байден заявил об отказе от новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток — 2". Причина в том, что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой. В то же время многие американские законодатели критикуют Байдена за отказ от санкций, опасаясь, что газопровод еще больше свяжет Западную Европу с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что предстоящая встреча лидеров американского и российского государств будоражит воображение многих людей по всему миру. Особое внимание к ней проявляют украинцы, в том числе связанные с политикой. СМИ предполагают, что Байден может провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским накануне саммита в Швейцарии. Об этом читайте здесь.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/ssha-ukrayina-rosiya-bayden-putin/31279014.html
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