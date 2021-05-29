США могут "поставить на паузу" Украину - Климкин рассказал свои опасения

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Кириєнко Анна
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о будущем развитии отношений Украины и США. Свои мысли и опасения мужчина рассказал в интервью Радио Свобода.
Климкин рассказал свои опасения относительно отношений Украины и США. Фото: РБК
Павел Климкин дальше уточнил, какой именно вопрос может быть поставлен на паузу. Прежде всего это коснется военной помощи — она будет минимизирована.
Напомним, что глава овального кабинета Джо Байден заявил об отказе от новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток — 2". Причина в том, что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой. В то же время многие американские законодатели критикуют Байдена за отказ от санкций, опасаясь, что газопровод еще больше свяжет Западную Европу с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что предстоящая встреча лидеров американского и российского государств будоражит воображение многих людей по всему миру. Особое внимание к ней проявляют украинцы, в том числе связанные с политикой. СМИ предполагают, что Байден может провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским накануне саммита в Швейцарии. Об этом читайте здесь.
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