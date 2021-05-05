США и РФ: какова роль Украины в отношениях между двумя странами

Президент США Джо Байден во время возможной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сможет обсудить стабилизацию отношений двух стран. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Сам Байден признался, что рассчитывает встретиться с Путиным уже в июне этого года.

Отношения между РФ и США - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Есть ли перспективы для стабилизации отношений между США и РФ? Какова в этом может быть роль Украины? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"Украинский вопрос" является одним из наиболее болезненным для американской стороны

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан акцентирует, что госсекретарь США Энтони Блинкен неспроста 5-6 мая будет находиться в Украине.

"Причем тот факт, что его будет сопровождать хорошо известная нам Виктория Нуланд, которая занимает должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам, говорит о многом. Ведь она считается довольно жестким переговорщиком и в совершенстве владеет ситуацией о внутриполитических особенностях Украины, — поясняет Вадим Трюхан. — На самом деле, "украинский вопрос" является одним из наиболее болезненным для американской стороны. С одной стороны, президенту США требуется история успеха на российском направлении. А с другой, со стороны Кремля не поступает ни одного намека на то, что там кто-то готов отпускать Украину".

Соответственно, подчеркивает эксперт, выход для американцев один — сделать Украину способной защищать себя, чтобы не пришлось воевать за нее, даже вместо нее, с россиянами.

"Тем не менее, есть и очевидный позитив в том, что Украина играет, в силу существующих обстоятельств, роль некоего "яблока раздора". Сказав "А", Белый дом обязательно скажет и "Б". Соответственно, следует ожидать серьезных решений по Украине, которые будут объявлены во время первого европейского турне Джо Байдена 11-14 июня с.г. По моему мнению, достижение стратегических договоренностей между Байденом и Путиным возможно в ближайшее время. Однако не за счет Украины или иных серьезных уступок со стороны США", — прогнозирует Вадим Трюхан.

"Чтобы Путина снова пустили в приличное общество, которого он так жаждет, он должен начать вести себя по-человечески"

По мнению эксперта Института постинформационного общества, медиаэксперта, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрия Золотухина, пресс-конференция Тони Блинкена и Доминика Рааба выглядела как историческое событие и имела ряд достаточно мощных месседжей. Равно как и сама атмосфера общения двух руководителей внешнеполитических ведомств выглядела очень теплой и взаимной.

"Оба дипломата в унисон прокомментировали позиции США и Британии по поводу Украины и России. Территориальная целостность Украины не потеряет свою поддержку, — отмечает эксперт. — Что же касается России, то Блинкен и Рааб перебросили мяч на российскую сторону и были достаточно конкретны в своих словах. Если говорить грубо, то месседж звучал так: "Возможность лучших взаимоотношений с Россией существует — и мы готовы над этим работать. Но, если Кремль выберет путь конфронтации, то ему не поздоровится... Так что, выбор за Путиным!" Иными словами, чтобы Путина снова пустили в приличное общество, которого он так жаждет, он должен начать вести себя по-человечески. И на эту необходимость ему будут указывать при каждой возможности".

Скорее всего, этот нарратив сохранится до потенциальной встречи Байдена и Путина, прогнозирует Дмитрий Золотухин. Именно по этой причине, считает он, Путин может отказаться, поскольку сам факт встречи информационно обставляется так, что Байден будет встречаться с "убийцей", воспитанием которого приходится заниматься во имя мира на планете.

"Украина, как и ранее, будет главной темой в американо-российском вопросе. Блинкен и Рааб упомянули Украину на своей совместной пресс-конференции, по крайней мере, трижды. Однако, кроме Украины были в обсуждении дипломатов и темы поважнее. Большое количество внимания уделено Китаю, Афганистану, Ирану и Северной Корее. Во всех этих вопросах Россия также может играть свою роль", — отмечает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сегодня в Украину прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен.

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