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США и НАТО решают, как ответить на агрессию РФ против Украины

Блинкен обсудил со Столтенбергом итоги разговора президентов США и РФ

сегодня, 21:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Высокопоставленный чиновник Госдепа Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в среду, 8 декабря беседовал с главой Альянса Йенсом Столтенбергом, в которой обсудил итоги переговоров президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщает сайт Госдепа.

США и НАТО решают, как ответить на агрессию РФ против Украины

США и НАТО обсуждают переговоры президентов (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, государственный секретарь Америки и руководитель НАТО вместе с тем обсудили повестку дня "вариантов НАТО в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины".

Американское высокопоставленное лицо отметило в позитивном направлении те усилия, которые приложил руководитель Альянса по "повышению осведомленности и единства внутри Альянса" и выразил благодарность за успешно организованное мероприятие- встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая прошла с 30 ноября по 1 декабря в латвийской столице – городе Рига.

Вместе с тем,  во время недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Джо Байден рассказал о глубокой обеспокоенности Америки и  союзников из стран Евросоюза по поводу увеличения "окружающих Украину" военных подразделений РФ.

В среду, 8 декабря, Владимир Путин проинформировал, что одним из главных итогов онлайн-встречи с его американским коллегой будет реализация проекта новой международной структуры, где будут обсуждаться вопросы безопасности, в частности, и ситуацию вокруг нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сенатор США отреагировал на агрессию Кремля. Представитель Республиканской партии Роджер Викер, являющийся членом Комитета по вооруженным силам, допускает, что Америка может принять участие в массовой наземной войне с РФ, осуществляя защиту суверенитета нашей страны.


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Источник: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-nato-secretary-general-stoltenberg-9/
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