США хотят навязать Украине президента, который прогнется под Трампа: что происходит

Окружение президента США Дональда Трампа рассматривает возможность "замены" президента Украины Владимира Зеленского на "более покладистого" кандидата. Устойчивость и неуступчивость украинского лидера раздражает команду президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ABC News.

Команду Трампа раздражает неуступчивость Зеленского. Фото: Офис президента / скриншот

Американский телеканал, в свою очередь, получил такую информацию от анонимных источников в украинской власти. По словам собеседника ABC News, этого хотят те в Вашингтоне, кто считает, что Зеленский "лично является проблемой". Причиной "проблемы" является якобы недостаточная уступчивость — президент Украины не готов "просто принять все, что США предлагают, или все, что они требуют".

Как отметил источник издания, у Трампа рассматривают замену Зеленского на кандидата, который "менее склонен противостоять противоречивым усилиям США по принуждению к мирному соглашению".

Украинскому собеседнику ABC News кажется, что в Вашингтоне "оперируют всеми этими ложными предположениями". Одно из них заключается в том, что проведение выборов в Украине "обязательно приведет к успеху кандидата, который готов прогнуться под все, что требует Трамп".

По его словам, США вряд ли имеют в виду кого-то конкретного.

"Я просто думаю, что они уверены в своей способности либо создать этого человека, либо заключить с кем-то какую-то частную сделку", — заявил источник.

Однако он высказал опасение, что даже в случае смещения Зеленского с должности в пользу "более покладистого преемника", который будет готов заключить сделку на условиях США, не устраивающую значительную часть украинского общества, это может привести к расколу, в частности в украинской армии.

"Если администрация Трампа зайдет слишком далеко, я думаю, что этот сценарий станет реальным, и это, безусловно, не в интересах Украины или Европы, но я не вижу, как это может быть в интересах Соединенных Штатов", — сказал источник ABC News.

Как писали "Комментарии", политолог Олег Саакян с некоторым скепсисом относится к популярной идее, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный якобы "интереснее" для Вашингтона, чем президент Владимир Зеленский (Зеленский может не проиграть, да и Залужный может оказаться не таким "удобным", как кажется, а есть и другие риски). Политолог считает очевидным, что именно провоцирование избирательного процесса в Украине является элементом давления и ослабления нынешней власти в переговорных позициях в отношении Штатов. В том числе потому, что кампания превратится в репутационную войну "всех против всех" с главным вопросом — "кто виноват в 24 февраля 2022 года".

"Поэтому я бы сказал, что здесь не цель — провести выборы и привести кого-то более сговорчивого. Потому что не факт, что удастся. А цель — с помощью этого процесса ослабить действующую власть, де-факто угрожая возможностью таких выборов как элемента давления со стороны администрации Трампа", — говорит Саакян.

Как писали "Комментарии", Залужный считается главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах, если пойдет в политику. По опросам, он разгромно побеждает действующего президента во втором туре. Тему выборов и превосходства Залужного поднимает теперь и российский правитель Владимир Путин, пытаясь расколоть Украину.