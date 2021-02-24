Когда Крым и Донбасс «вернутся» в Украину: итоги заседания Генассамблеи ООН

В Генеральной ассамблее ООН 23 февраля прошли дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, в том числе – на аннексированном Россией Крымском полуострове. "Комментарии" подвели итоги вместе с экспертами и разобрались, о чём говорят позиции Украины, России и коллективного Запада, а также – в каком русле может далее развиваться ситуация.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Небольшая дипломатическая победа Украины"

Само включение вопроса "ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в Повестку дня этого заседания ГА ООН — небольшая дипломатическая победа Украины. В этом уверен политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Ведь рассматривалась, в том числе, ситуация на Крымском полуострове. А Россия изо всех сил пытается "закрыть вопрос Крыма", — отмечает эксперт. — Практически все партнеры Украины выступали с четкой позицией, которая совпадает с национальными интересами нашей страны. Они высказали поддержку территориальной целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Россией Крыма, необходимость вывода российских войск из Украины".

Дипломат признался, что неприятно удивила Венгрия.

"Поддержав ранее озвученную позицию касательно важности территориальной целостности Украины, представительница Венгрии использовала свое выступление для критики нашей страны. Обвиняла ее в нарушениях прав венгерского меньшинства. Скорее всего, это свидетельствует о том, что в Будапеште принято решение использовать все существующие дипломатические площадки для давления на Украину по данному вопросу", — считает Вадим Трюхан.

Он обращает внимание, что Выступление Постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы было насыщено цитатами известных американских и европейских государственных деятелей.

"Их суть сводилась к тому, что нынешняя агрессивная внешняя политика России — не что иное, как продолжение экспансионистских стремлений Сталина и всех последующих "вождей" СССР. В этом же духе был и призыв представителя Украины к России вывести свои войска из Украины, как СССР в 1989 году вывел свою армию из Афганистана… Ну, а россияне решили ввести новый нарратив. Оказывается, это не Россия оккупировала более 7% территории Украины. Это некая "майданная Украина" оккупировала некую "нормальную Украину". Попытки переложить ответственность за всё, натворила Россия в Украине, на голову самих украинцев, продолжаются", — подчеркивает Вадим Трюхан.

По его словам, каких-то прорывных решений на ГА ООН не было принято. Но на это, отмечает эксперт, никто особо и не надеялся. Важно, что Украина проявила инициативность и сумела обеспечить поддержку большинства стран своей позиции.

"Что касается прогнозов, то на данный момент у Кремля не видно политической воли сдать назад. Тем не менее уже сейчас просматривается перегруппировка сил в рамках так называемого "коллективного Запада". Надежды на лидерство США растут. А консолидированный Запад с сильным лидерством Вашингтона, — это сила, которую Владимиру Путину игнорировать уже не удастся, — уверен Вадим Трюхан. — На самом деле, Украина и континент в целом приближаются к серьезным переменам. Вопрос только в том, когда Вашингтон начнет действовать более наступательно по отношению к Кремлю. И как в Москве отреагируют: подожмут хвост, как они делают обычно в таких случаях, или начнут игру ва-банк, которая может привести к серьезным потрясениям".

"Давно пора провести ревизию товарных отношений между Украиной и Россией"

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука, оценивая итоги ГА ООН, подчеркнул, что позиции Украины и России остаются неизменными, а Запад, похоже, готов к усилению санкций против страны-агрессора.

"С 2014 года у РФ позиция, что вопрос захваченного ей Крыма "закрыт навсегда". Украина, понятно, с этим не согласна. Позитивный момент, что вчерашняя ассамблея прошла в контексте создаваемой Украиной "Крымской платформы". С моей точки зрения, вовлеченность наших западных партнеров, санкционные шаги по отношению к РФ, связанные с аннексией Крыма, могли бы быть значительнее активнее. И если идея "Крымской платформы" (консолидировать международные усилия, чтобы усилить давление на РФ) сработает, это можно только приветствовать. И на вчерашней ГА ООН сделаны определенные подвижки в этом направлении", — отмечает Георгий Тука.

По его словам, на вероятное ужесточение позиции Запада по отношению к РФ во многом повлияла позиция самой России. Которая явно идет на конфронтацию.

"Мониторинг российских СМИ показывает, что генеральная линия там сейчас – демонизация Запада, конфронтация с Западом, — говорит Георгий Тука. — Примерно 30% программ посвящается критике Навального, столько же – обличению "фашисткой" Украины, а 40% — проклятиям в сторону Запада. Неудивительно, что в данный исторический момент я вижу консолидированную позицию ведущих мировых игроков, которые готовы к увеличению давления на Россию. Насколько это будет системное, сильное и действенное давление, а не просто персональные санкции в отношении российских чиновников – время покажет. Надеюсь, что произойдут определенные секторальные ограничения".

При этом экс-замминистра признался, что ему не понятна позиция Украины, которая призывает наших западных партнеров увеличить давление на Россию, а сама ведет достаточно активную торговлю с РФ. По его мнению, давно пора провести ревизию товарных отношений между Украиной и Россией, максимально их ограничив.

Напомним, эксперты рассказали, для чего Россия "засевает" паспортами ОРДЛО.

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