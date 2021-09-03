logo
Русский Українська

BTC/USD

49391.96

ETH/USD

3802.29

LTC/USD

185.14

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Спустя 3-6 месяцев все станет ясно: Климкин рассказал о важном итоге встречи Байден-Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Спустя 3-6 месяцев все станет ясно: Климкин рассказал о важном итоге встречи Байден-Зеленский

Спустя 3-6 месяцев станет ясно, как прошел разговор тет-а-тет Зеленского и Байдена

сегодня, 09:25
Автор:

Кравцев Сергей

О том, куда будет двигаться Украина и какими на самом деле есть результаты переговоров тет-а-тет между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом, мы узнаем примерно через 3-6 месяцев, когда начнутся первые реальные практические шаги со стороны США. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Спустя 3-6 месяцев все станет ясно: Климкин рассказал о важном итоге встречи Байден-Зеленский

Павел Климкин. Фото из открытых источников

Дипломат отметил, что в США есть три фундаментальные приоритеты. Первый – это борьба с изменениями климата. Раньше Украина здесь не была задействована, как и в вопросе "Северного потока-2". Во время этого официального визита хотя бы пошли разговоры на эту тему с участием Украины, конечно же. Это позитивный сигнал. 

Павел Климкин подчеркнул, второй момент – к большому сожалению, Украину рассматривают как гибридную демократию, то есть, нас рассматривают как демократическую страну, которая куда-то двигается, но мы пока что не пришли ни к реальной демократии, к сталому верховенству права. В сегодняшнем коллективном западе есть чёткий консенсус: или Украина идёт вперёд и тогда получает все "плюшки" по движению в НАТО и Европейский Союз, или же будут совсем другие решения по Украине. 

"В этом смысле, если тет-а-тет между Байденом и Зеленским был успешным, то через 3-6 месяцев увидим много движений со стороны Америки", – отметил Климкин.

По его словам, третий приоритет США – это противодействие Китаю. США рассматривают Украину как возможную площадку, чтобы получше рассмотреть, что происходит вокруг. Дипломат уверен, что относительно Китая у Зеленского с Байденом тоже был разговор. В итоге можем констатировать, что встреча между Байденом и Зеленским касалась всех трёх ключевых приоритетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ОП заявили о "прорывном достижении" поездки Зеленского к Байдену.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j_DKbih1Ncs
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ