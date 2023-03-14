Спецтрибунал для Путина: в МИД рассказали, сколько государств поддерживают это решение

В коалицию по созданию спецтрибунала для России присоединилось уже 32 государства. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министр отметил, что еще две страны присоединились к коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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"Сейчас 32 государства сейчас работают вместе для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства РФ. Путин и его приспешники предстанут перед судом", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Отметим, 19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая призывает к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Европейского Союза поддержать трибунал против Российской Федерации и компенсационный механизм за нанесенный ею ущерб.

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