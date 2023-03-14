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Спецтрибунал для Путина: в МИД рассказали, сколько государств поддерживают это решение

Стало известно о присоединении к коалиции стран, которые поддерживают Спецтрибунал для России еще двух стран

сегодня, 12:27 comments1433
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Автор:

Кравцев Сергей

В коалицию по созданию спецтрибунала для России присоединилось уже 32 государства. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Спецтрибунал для Путина: в МИД рассказали, сколько государств поддерживают это решение

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министр отметил, что еще две страны присоединились к коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.


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"Сейчас 32 государства сейчас работают вместе для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства РФ. Путин и его приспешники предстанут перед судом", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Отметим, 19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая призывает к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Европейского Союза поддержать трибунал против Российской Федерации и компенсационный механизм за нанесенный ею ущерб.

Читайте также на портале "Комментарии" — МИД Украины объявил конкурс на замещение вакансий послов в более чем 20 странах. В приоритете страны Африки, а предпочтение будут отдавать женщинам, которые согласны на дипломатическую работу. Об этом сообщил глава МИД Украины Кулеба на своей странице в соцсети Фейсбук. Он также обратил внимание, что в перечне вакансий нет Китая, Индии и Бразилии, где уже давно нет украинских послов. По словам министра, он уже внес на рассмотрение президента соответствующие кандидатуры. Как оцениваете такой подход? Какие прорывы и провалы украинской дипломатии продемонстрировал год полномасштабной войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1635553271644319746?s=20
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