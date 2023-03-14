Впервые в истории МИД объявил конкурсы на должности послов: о чем говорит такой шаг

МИД Украины объявил конкурс на замещение вакансий послов в более чем 20 странах. В приоритете страны Африки, а предпочтение будут отдавать женщинам, которые согласны на дипломатическую работу. Об этом сообщил глава МИД Украины Кулеба на своей странице в соцсети Фейсбук. Он также обратил внимание, что в перечне вакансий нет Китая, Индии и Бразилии, где уже давно нет украинских послов. По словам министра, он уже внес на рассмотрение президента соответствующие кандидатуры. Как оцениваете такой подход? Какие прорывы и провалы украинской дипломатии продемонстрировал год полномасштабной войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Новый подход МИД с конкурсом на замещение вакансий послов, как минимум, креативный

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

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"Я оцениваю такой подход позитивно. Он, как минимум, креативный. А в нынешних условиях необходимы быстрые и нестандартные решения. И мне кажется, предложение МИД – один из таких вариантов. Понимаю, что большинство заявок не будут походить, но это – возможность отыскать немало интересных, неординарных, талантливых людей. Настроенных эффективно продвигать украинские интересы в мире".

По словам эксперта, вакансии на дипломатические посты в некоторых странах не очень быстро заполняются. Ведь требуется не только знание языков, но и культурных, и политических, и экономических моментов.

"Я не могу оценивать в целом действия МИД за год, потому расскажу о близком мне направлении – Ближнем Востоке. Считаю, что мы сделали там неплохой задел. И имеем, как минимум, не провалы, – отмечает Игорь Семиволос. – Последние голосования в Генассамблее ООН по украинской резолюции свидетельствует, что наши дипломаты на Ближнем Востоке активно работают. Поддержка со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, гуманитарная помощь, идущая в Украину оттуда – также позитив. Есть, конечно, проблемы – тот же Алжир. Но, учитывая наши ресурсы, результат в целом неплохой".

Инициатива появилась не случайно – это своеобразная попытка компенсировать многочисленные скандалы вокруг дипкорпуса Украины

По мнению директора Украинского института политики (УИП) Руслана Бортника, открытый конкурс, открытое объявление о доборе послов может добавить репутации нашей дипломатичной службе. И привлечь к ней новые профессиональные кадры – из бизнеса, экспертной, политической среды.

Но такой подход, считает эксперт, следует применять не только к странам Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, но и на такие "модные направления" как – Европа, Северная Америка.

"Такой подход должен стать универсальным. И, возможно, касательно не только послов, но и консулов, политсоветников, – отмечает Руслан Бортник. – При этом, мне кажется, что в презентованной инициативе не хватает внутренней прозрачности. Податься может тысяча человек, но не понятна процедура рейтинга, отбора. Получается, всё отдается на мнение министра иностранных дел и его окружения".

Важно, уверен эксперт, чтобы нам показали новый прозрачный алгоритм как в случае с тем же конкурсом на должность директора НАБУ. Чтобы четко понимать, почему тот или иной кандидат (кандидаты) оказывается в приоритете на ту или иную должность.

"А пока, получается, просто анкета – и воля (или своеволие) того, кто принимает окончательное решение, – аргументирует эксперт. – Инициатива, с моей точки зрения, появилась не случайно. Это своеобразная попытка компенсировать многочисленные скандалы вокруг дипкорпуса Украины. Особенно это касается назначения, очевидно, не достаточно компетентного человека на пост украинского посла в Болгарии".

Хотелось бы, акцентирует директор УИП, чтобы это была не просто пиар-инициатива МИД, но – начало некой коренной кадровой реформы в данном министерстве.

"Что касается нашей дипломатии за послединй год, то она, безусловно, достигла значительных продвижений. Особенно на Западном направлении. Украина получила статус кандидата в ЕС, упрочнила многие связи. Однако мы до сих пор не получили гарантий безопасности, есть множественные кадровые проблемы в МИД", – считает Руслан Бортник.

Еще одним достижением он называет то, что в МИД, наконец, заметили существование такого континента как Африка. Который в три раза больше территориально, чем вся Европа вместе взятая.

"Понемногу, но наша дипломатия начала работать на африканском направлении. При этом, к сожалению, такие ключевые державы мира как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, фактически вся Южная Америка, Африка и Азия не встали на сторону Украины. Во многих странах там нет украинских послов. Годами... Надеемся, что мы находимся на пороге перезагрузки отечественной дипломатии – и более ответственного, качественного подхода к продвижение украинских интересов за границей. Но очень жаль, что открывать для себя некоторые континенты мы стали лишь сейчас", – констатирует эксперт.

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