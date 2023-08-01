Союзник России обвинил США в "разрушении Европы"

В своем сегодняшнем выступлении глава Белоруси заявил о "приличном международном замесе", в который попала Европа. Виновником этой конфликтной ситуации, по мнению Лукашенко, являются США и Великобритания. Жертвами — Германия, Франция, Украина. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко - союзник Путина

- Американцы со времен Трампа разрушают Европу, — заявил союзник Путина Лукашенко. — Англия и Соединенные штаты — это друзья "не разлей вода". Великобритания — это их оплот, непотопляемый авианосец. С другой стороны, делают ставку на Польшу.

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По мнению Лукашенко, США и Британия стремятся создать в Восточной Европе санитарный кордон от Балтики до Черного моря между "старой" Европой и РФ и Китаем. В "старики" Европы Лукашенко записал, прежде всего, Германию и Францию. Как утверждает Лукашенко, США и Объединенное королевство стремятся зажать "в тиски" Францию и Германию — между Великобританией и Восточной Европой.

- Американцам Европа не враг, но это сильный соперник. Вот, они сейчас раздевают Европу... Они накачивают Варшаву оружием, "Леопарды" и другую технику, можно сказать, силой забирают у "стариков Европы" — Франция, Германия, Италия, Испания — и в Украину. Им надо разобраться с Европой. Им надо, чтобы Европа была их оплотом, униженная и растоптанная, Россию — уничтожить, (а затем — ред.) подобраться к Китаю.

О какой-либо ответственности России за текущий "международный замес" Лукашенко умолчал.

Стоит отметить, что, в целом, Лукашенко повторил кремлевское виденье внешнеполитического дискурса. Так, последнее время именно по отношению к Польше можно слышать больше всего угроз со стороны Путина. Она якобы, по мнению обитателей Кремля, ждет крушения Украины, чтобы оккупировать западноукраинские земли. А также, считают в Москве, вместе с Литвой Варшава готовится присоединится к войне против России на стороне Украины.

Тем временем, Лукашенко назвал Белорусь "ядерным государством".

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