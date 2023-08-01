Лукашенко назвал Белорусь "ядерным государством"

Рассуждая о мире и войне, глава Белоруси Александр Лукашенко, говоря о своей республике, заявил, что "никто никогда не нападал на ядерное государство". Об этом сообщают "Комментарии".

Ядерное оружие

По словам Александра Лукашенко, в случае военного конфликта он, прежде всего, рассчитывает на помощь России. Она, говорит Лукашенко, никогда не отказывала Белоруси, в том числе, передав тактическое ядерное оружие:

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"Мы люди мирные, мы навоевались за свою историю, как историк, я это хорошо знаю, поэтому я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал... Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить свою страну. Без помощи будет трудно. Но кто нам поможет? Только свои люди на Востоке, россияне. И я не могу обидеться на Российскую Федерацию, на президента России, что они не отреагировали на мои просьбы, даже на самые серьезные. Я имею в виду ядерное оружие. Вы должны понимать, что ядерное оружие это безопасность. На ядерную страну еще никто никогда не нападал", — говорит Лукашенко.

Вторым "сильным фактором безопасности" Лукашенко назвал наличие в республике атомной станции. Так как, по его мнению, "если рванет, то мало не покажется и там (на Западе — ред.), в том числе".

Тактическое ядерное оружие, по словам Лукашенко, уже "рассредоточено у нас по Белоруси".

- Не дай Бог, придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, что этого не будет. Но все должны понимать — вы к нам не лезьте, — заявил Лукашенко.

Напомним, что, согласно заявлениям Путина, на территорию республики перебазировано ТЯО и его носители — самолеты и установки "Искандер". При этом, как пояснил глава РФ, контроль за оружием сохраняют Вооруженные силы РФ. Относительно перемещения ядерного оружия к границам НАТО, Путин сослался на практику США, которые также размещают у своих европейских союзников в Европе ядерные заряды.

Также Беларусь изменила Конституцию и отказалась от нейтралитета и безъядерного статуса.

Медведев назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие в Украине.

А в ЦРУ сделали заявление относительно готовности РФ использовать ядерное оружие.

