Союзник России может начать боевые действия в Южной Америке

СМИ публикуют кадры якобы боевых действий между бойцами Венесуэлы и Гайаны возле границы с Бразилией. Последняя граничит с обеими странами и, по противоречивой информации, начала переброску своих войск к границе с Венесуэлой. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на местные СМИ.



Венесуэла, Гайана и спорная провинция между ними

Бразильские вооруженные силы были переведены в состояние повышенной готовности из-за значительного перемещения военной техники и личного состава в восточной Венесуэле на границе с Гайаной, которое недавно было обнаружено, пишут местные СМИ. Также Бразилия перебрасывает войска и военную технику к границе с Венесуэлой. При этом неназванные представители бразильской разведки полагают, что Венесуэла может вскоре вторгнуться в небольшую южноамериканскую территорию с целью аннексии региона "Гайана-Эссекибо", на которую приходится более 60% территории страны и на которую претендует правительство Венесуэлы. Бразилия заявила, что будет защищать спорный регион Гайана-Эссекибо от любого вторжения со стороны Венесуэлы.

Спор за эту территорию, где обнаружены залежи нефти и газа, длится между двумя странами более двухсот лет. Еще в в 1899 году спор между ними рассматривался международным арбитражным судом, который решил оставить эту часть территории Британской Гвиане (будущей Гайане). В 1962 году правительство Венесуэлы сделало заявление, что оно больше не будет придерживаться исполнения решения арбитражного суда 1899 года. 17 февраля 1966 года представители Великобритании, Гайаны и Венесуэлы подписали соглашение в Женеве, согласно которому комиссия, состоявшая из двух гайанцев и двух венесуэльцев, должна была провести границу между странами. Комиссия не смогла достичь соглашения, но обе страны тогда договорились решить свой спор мирным путём.

Гайана – единственная англоговорящая страна Южной Америки, она входит в Содружество наций, которое объединяет Великобританию и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты.





В свою очередь правительство Венесуэлы установило тесные отношения с Кубой, а также с Северной Кореей, Белоруссией и Сирией. Венесуэла также начала укреплять экономические, политические и военные связи с Россией и Китаем. В частности, "Роснефть" вложила в нефтедобычу в Венесуэле миллиарды долларов. А Венесуэла стала одним из крупнейших покупателей российской военной техники.











