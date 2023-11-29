МИД Венгрии опять высказался о войне в Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о военном конфликте в Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Петер Сийярто

"Мы должны дать понять, что происходящее на Украине – не наша война. Это не наша война! Вот почему мы отвергаем любые преувеличения, когда говорят, что Украина борется за Европу, борется за европейский мир, борется за европейские демократии. Мы отвергаем это, потому что это не так. Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет, за свою независимость, которую мы очень ценим, потому что это героическая борьба. Но я еще раз скажу: это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который начинается с этой мысли", — заявил глава венгерского МИДа на встрече с венгерскими журналистами во вторник после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Кроме того, глава венгерского МИД в очередной раз заявил, что "у войны нет решения на поле боя", а "мир нужен как можно скорее, потому что только мир может спасти жизни".

- Мы должны придерживаться наших прежних совместных решений, согласно которым необходимо сделать все, чтобы НАТО не превратилось в воюющую партию и произошло прямое противостояние НАТО и России, — заявил министр.

Напомним, что ранее глава МИД Венгрии встречался с президентом Белоруси Александром Лукашенко. А самого президента Венгрии Виктора Орбана за его критику ЕС, нежелание поддерживать Украину оружием называют "другом Путина".

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