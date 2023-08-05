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Союз стран готовится к военному вторжению

Страны Западной Африки выдвинули ультиматум путчистам, которые свергли законно избранного президента Нигера

5 августа 2023, 23:48
Автор:
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Константин Куликов
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Командующие вооруженными силами государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), по данным французской медиакомпании RFI, разработали план возможного вооруженного вторжения в Нигер в ответ на путч. Об этом сообщают "Комментарии".

Союз стран готовится к военному вторжению

Нигер на карте Африки

Одобренная командующими рекомендация содержит "все элементы возможной интервенции, включая необходимые для этого ресурсы, а также то, как и когда мы будем задействовать войска", цитирует RFI слова комиссара ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абделя-Фатау Мусы по итогам трехдневной встречи военачальников сообщества в столице Нигерии Абудже. Главы стран ЭКОВАС намерены принимать решения о дальнейших действиях на основе этой рекомендации, добавил Муса.


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Несколькими часами ранее президент Нигерии Бола Тинубу призвал Сенат своей страны одобрить вооруженное вторжение в Нигер. Тинубу, который председательствует в ЭКОВАС, выступил за "военное оснащение войск и применение персонала для военной интервенции" в том случае, если путчисты в Нигере не согласятся на переговоры. Страны ЭКОВАС в минувшее воскресенье предъявили путчистам в Нигере ультиматум, потребовав в течение недели восстановить конституционный порядок.

Военная хунта Нигера на фоне угроз со стороны ЭКОВАС произвела важные кадровые перестановки в вооруженных силах. Также, по данным Associated Press, хунта обратилась за помощью к ЧВК "Вагнер".

Отметим, что Мали и Буркина-Фасо, которые ранее также состояли в ЭКОВАС, заявили, что будут воспринимать вторжение в Нигер, как нападение на себя.

Напомним, что Западная Африка считается зоной французских геополитических интересов. В частности, из Нигера Франция получает уран для своей атомной энергетики.

Тем временем, РФ ударила ракетами по "Мотор Сич" в Запорожье и центру переливания крови.

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