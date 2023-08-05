В Джидде стартовали переговоры о "формуле мира" для Украины

В Саудовской Аравии стартовали двухдневные консультации по мирному урегулированию войны в Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Джидда является экономической столицей Саудовской Аравии

Саудовское королевство пригласило в Джидду Украину, ее западных союзников, а также развивающиеся страны и государства с быстро развивающейся экономикой — в целом, почти 40 стран, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бразилию, ЮАР, Индонезию. России среди приглашенных нет. Сама встреча проходит на уровне советников по безопасности. Целью консультаций является "консолидация различных мирных планов", в том числе от Китая, Африки и Бразилии с планом из десяти пунктов, представленным Украиной.

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Украина ожидает в Джидде трудных, но результативных консультаций. Киев надеется, что участникам встречи удастся договориться об основных принципах урегулирования войны, сказал глав офиса президента Украины Андрей Ермак. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будут следить за переговорами в Джидде. А вот официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в Москве консультации в Саудовской Аравии рассматривают как попытку создания антироссийской коалиции.

До последнего момент интригой оставалось, примут ли в них участие страны, которых подозревали в тайных симпатиях к России — Бразилия и Китай. Они не раз заявляли позицию, которую в Украине считают одним из проявлений российских нарративов, а именно — конфликт в Украине они рассматривали не только и не сколько, как войну между Россией и Украиной, сколько проявлением геополитической борьбы между Западным блоком стран и их восточными противниками в лице РФ и ее союзников.

Тем временем, Украина объявила о военной угрозе в российских портах в Черном море.

Шойгу побывал в Украине.

А СМИ узнали план Украины в Саудовской Аравии.