"Союз России и Китая": чего в ближайшее время стоит ожидать от Поднебесной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал союз Москвы с Пекином "защитой международного права". И это – на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. При этом в Китае фактически уклонились от призыва президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с лидером КНР Си Цзиньпином. По мнению украинского лидера, Китай на сегодняшний день – единственная страна, которая имеет рычаги влияния на российское руководство и может убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Как оценивают эксперты заявления Лаврова? Чего в ближайшее время ожидать от Китая?

Фото: UNN

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк рассуждает так:

"Лавров говорит о том, что союз Китая и России направлен на защиту международного права. При этом сама же Россия неоднократно это международное право нарушила. И продолжает это делать. Так что подобные заявления выглядят цинично, нелепо и смешно. Возможно, РФ говорит о праве силы. Потому что только такое право, похоже, она признаёт. И именно его применяет по отношению к Украине и не только".

Между тем, продолжает эксперт, международное право создавалось после Второй мировой как раз таки как модель защиты всего человечества от подобных войн.

"Цивилизованный мир говорит о силе права, а не о праве силы. И Россия из цивилизованного мира явно выпадает", – подчеркивает Тарас Семенюк.

Что касается Китая, то он, по мнению эксперта, в данный момент является страной, которая уважает международное право. И уж точно не идет в российском фарватере.

"Безусловно, РФ хотела бы привлечь КНР к разрушительным процессам, которые она создает. В том числе в ракурсе захватнической войны в Украине. Но Китай точно не собирается этого делать, потому что у него есть свои интересы и приоритеты", – констатирует Тарас Семенюк.

По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, позиция Китая относительно событий очевидна и закономерна. И базируется она исключительно на взаимоотношениях Украины и США. При этом, подчеркивает он, по факту Китай придерживается нейтралитета в вопросе российско-украинской войны.

"В то же время, – продолжает эксперт, – Россия пытается спекулировать на этом, выдавая нейтралитет Китая за поддержку действий РФ. Хотя мы видим, что Китай очень осторожен в любых взаимодействиях с Россией, не оказывает ей военной поддержки, а бизнес-процессы между друг государств планомерно сокращаются с марта текущего года".

Поэтому, поясняет Денис Гороховский, изменить позицию Китая по Украине может только обострение событий вокруг Тайваня – и выход последних в горячую фазу. Но никакой роли России в этом нет и быть не может.

"Что же касается слов Лаврова, то они уже традиционно имеют мало общего с реальностью, – подчеркивает эксперт. – Его заявления больше рассчитаны на внутреннего пользователя в РФ, а не на мировое сообщество".

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