Зеленский назвал единственную страну, которая способна повлиять на Путина и остановить войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ищет возможность поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином о войне, которую развязала Россия. Зеленский считает, что Китай на сегодняшний день – это единственная страна, которая имеет рычаги влияния на российское руководство и лично Си Цзиньпинь способен убедить Путина прекратить войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом лидер украинцев заявил китайскому изданию "South Chana Morning Post".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Стоит отметить, что разговор между Зеленским и журналистами проходил по видеосвязи Zoom. Это интервью азиатскому СМИ стало первым за время полномасштабного российского вторжения в Украину.

Владимир Зеленский заявил о своем желании поговорить открыто и прямо с китайским лидером. При этом глава украинского государства отметил, что у него уже состоялся такой разговор примерно год назад.

Президент признался, что, начиная с 24 февраля, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, украинские дипломаты не прекращали попыток достучаться до китайской стороны, просили о прямом разговоре на уровне глав государств, но пока безрезультатно. Владимир Зеленский заявил, что такой разговор был бы очень полезным.

Зеленский назвал Китай главным экономический партнером России, который способен "поставить Россию на место".

Президент Украины считает, что, если Москва потеряет китайский рынок, то окажется в полнейшей изоляции.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в разведке установили еще одну причину, почему россияне устроили теракт в Еленовке.





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