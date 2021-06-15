Советник Кремля ответил, чего ждать от переговоров Байдена и Путина

В среду, 16 июня, в Женеве встретятся президенты Америки Джо Байден и России Владимир Путин. По мнению советника главы Кремля Юрия Ушакова, переговоры будут, несомненно, полезными, но вряд ли приведут к конкретным договоренностям между лидерами. Об этом сообщает издание Reuters.

Встреча Байдена и Путина. Фото: ktla.com

Ушаков сообщил журналистам, что повестку дня — кроме заключительного коммюнике — он обсудил с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном во время телефонного разговора.

Помощник президента РФ также заявил, что лидеры, в частности, обсудят ядерную стабильность, изменения климата, кибербезопасность и судьбу граждан США и России, находящихся в тюрьмах обеих стран.

"Я не уверен, что какие-то договоренности будут достигнуты. Я смотрю на эту встречу с практическим оптимизмом", — сказал Юрий Ушаков журналистам.

Встреча лидеров станет первой после того, как Байден был избран президентом США.

В апреле между главами государств состоялся телефонный разговор, во время которого президент Америки предложил главе Кремля встретиться на высшем уровне.

Ранее издание "Комментарии" писало, что украинские политологи спрогнозировали, как могут состояться переговоры лидеров США и России и будет ли иметь существенное влияние на ситуацию на востоке Украины эта встреча.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал, что вряд ли возможны какие-то стратегические договоренности.

Руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов со своей стороны тоже заметил, что надеяться на какие-то существенные сдвиги в решении вопроса Донбасса после встречи президентов России и США не стоит.

Также портал сообщал, что нардеп от политсилы "Европейская солидарность" Александр Гончаренко, комментируя американо-российский саммит, высказал предположение, что именно Байден может сказать Путину по поводу Украины.

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