Совет нацбезопасности Израиля принял жесткое решение: чем это может грозить

Совет нацбезопасности Израиля единогласно принял решение о проведении наземной операции против сектора Газа, откуда сегодня было атаковано еврейское государство. Об этом сообщают "Комментарии".

ЦАХАЛ готовится к бою

Палестинцами был захвачен большой израильский город на юге Ашкелон, где проживают 130 тысяч человек, а также несколько населенных пунктов. Они массово захватывают заложников среди израильских военных и гражданских лиц. В настоящее время с хамасовцами ведет бои армия обороны Израиля.

"Сейчас возможны все сценарии, и мы готовы к вторжению Израиля на земле", — сказал заместитель председателя ХАМАС Салах аль-Арури.



Вместе с тем, базирующаяся на юге Ливана проиранская группировка "Хезболла" заявила о своем намерении вступить в войну с Израилем, в случае проведения наземной операции против Сектора Газа.

В настоящее время единодушно поддержали ХАМАС Иран, Сирия и афганский Талибан. Саудовская Аравия и Катар выразили сдержанное осуждение Израиля, якобы "спровоцировавшего палестинцев", долгие годы не предоставляя им возможности создать свое государство.



Украина – признала право Израиля на самооборону. По этому поводу сделал заявление президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины.

Тем временем, стало известно, что могло стоять за атакой ХАМАС на Израиль. За атакой ХАМАС могло стоять стремление сорвать нормализацию отношений Израиля с одной из влиятельных стран.

Два союзника России официально объявили о поддержке нападения ХАМАС на Израиль. В Иране вообще заявили, что страна будет "поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима".

А ЕС отреагировал на атаку ХАМАС против Израиля.