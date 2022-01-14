Совет безопасности может стать той площадкой, на которой будет решаться, как можно предотвратить кровопролитие - Сергей Кислица

Эффективное противодействие дальнейшему вторжению России в Украину и другим региональным конфликтам, а также сохранение мира, по оценкам экспертов, будут главными вызовами, с которыми столкнется Организация Объединенных Наций в 2022 году. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обращает внимание на то, что дебаты будут проходить в феврале, когда Российская Федерация будет председательствовать в Совбезе. "Сама по себе эта ситуация достаточно фантасмагорическая. У вас рядом с Генеральной ассамблеей зала заседаний Совбеза, в котором будет председательствовать страна-агрессор", — отмечает он.

Сергей Кислица - фото из открытых источников

Российская Федерация как постоянный член Совета безопасности ООН, в свою очередь, не первый год накануне подписания Минских соглашений, созывает заседание Совета безопасности, посвященное выполнению договоренностей. Украинские дипломаты называют обсуждение "действом". Ведь в Совбезе, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете Украины, есть здоровое большинство. "В Совбезе нет ни одной страны, которая взяла бы слова и сказала: хочу поддержать посла РФ", — добавляет Кислица.

Поскольку, по оценкам аналитиков и политиков, мир сейчас переживает наибольшее обострение ситуации безопасности со времен холодной войны, Кислица не исключает, что уже в ближайшее время Совет безопасности может стать той площадкой, на которой будет решаться, как можно предотвратить кровопролитие. Посол Украины при ООН утверждает: в случае военного наступления России на Украину, Москва может быть лишена права вето в Совбезе.

Ведь в случае консолидации Соединенных Штатов, Великобритании и Франции должен возник вопрос о том, что голос страны-агрессора не должен учитываться, когда речь идет о голосовании решений Совета Безопасности по войне, которую развязала Российская Федерация. "Заинтересованная сторона не должна иметь возможность ветировать", — убежден Кислица.

Напомним, жители Украины сталкиваются с ограничениями свободы слова, а представители политических партий и СМИ в стране подвергаются запугиваниям и насилию, что подрывает плюрализм и ведет к самоцензуре среди журналистов. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека. Она осудила преследование людей с проукраинскими взглядами на территории самопровозглашенных "республик", а также призвала отказаться от арестов журналистов в Крыму и напомнила о необходимости снять запрет на деятельность Меджлиса.

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