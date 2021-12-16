В ООН обеспокоены безнаказанностью за нападения на журналистов в Украине

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Станислав Молчанов
Жители Украины сталкиваются с ограничениями свободы слова, а представители политических партий и СМИ в стране подвергаются запугиваниям и насилию, что подрывает плюрализм и ведет к самоцензуре среди журналистов. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека. Она осудила преследование людей с проукраинскими взглядами на территории самопровозглашенных "республик", а также призвала отказаться от арестов журналистов в Крыму и напомнила о необходимости снять запрет на деятельность Меджлиса. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт канала "112 Украина".
Нападения на журналистов. Фото: сайт 112 канала
Издание отмечает, в Женеве заместитель Верховного комиссара Нада Ан-Нашиф представила Совету ООН по правам человека обновленный доклад по Украине. В нем основное внимание уделено ограничениям свободы слова и собраний, а также притеснению представителей оппозиции, прессы и правозащитников.
Говоря о территориях, подконтрольных правительству Украины, Нада Ан-Нашиф заявила, что "политические и законодательные изменения в стране обернулись сужением гражданского пространства, а нападения на оппозиционные политические партии, их членов и сотрудников повлияли на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний и ассоциаций".
Представитель ООН напомнила, что в феврале и августе этого года власти закрыли ряд телеканалов и онлайн-СМИ, что, по ее мнению, является нарушением международного права, поскольку ограничивает доступ общественности к информации и подрывает основы независимой журналистики.
Говоря о необходимости привлекать к ответственности причастных к угрозам в отношении журналистов и правозащитников и насилию против них, заместитель Верховного комиссара сообщила, что в ее Управлении было задокументировано 29 подобных инцидентов.
По ее словам, за эти преступления до сих пор никто не понес ответственности.
Она осудила также безнаказанные угрозы и запугивания в отношении правозащитников, которые занимаются вопросами прав женщин, гендерного равенства, прав ЛГБТ, борьбы с коррупцией и защиты окружающей среды.
Говоря о мирных собраниях, Ан-Нашиф отметила, что в стране, в частности в крупных городах, предприняты меры по повышению безопасности протестов и собраний представителей ЛГБТ-сообщества, однако угрозы в отношении этих меньшинств сохраняются.
Нада Ан-Нашиф отметила, что касается основных свобод на территории, контролируемой группировками "ЛДНР", то их там нет с 2014 года, когда территория оказалась под контролем вооруженных групп. Из года в год в этом анклаве продолжалось сужение гражданского пространства и усиливалась самоцензура.
Она добавила о произвольных задержаниях пользователей социальных сетей за то или иное мнение, высказанное в интернете, а также лиц, которые участвовали в мирных собраниях, критикуя решения, принятые на территории.
По ее словам, после 2014 года многие правозащитники, опасаясь репрессий, были вынуждены уехать с территорий, контролируемых вооруженными группами. Многие из тех, которые решили остаться, сообщают об атмосфере страха и чувстве незащищенности. Это относится, в частности, к женщинам -правозащитникам, поддерживающим жертв домашнего насилия.
Представитель Верховного комиссара сообщила, что в ее офис также поступают документированные сведения о нарушениях международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права во временно оккупированном Крыму. По ее словам, российские власти ограничивают свободу выражения мнений, пресекают критику.
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