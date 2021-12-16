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В ООН обеспокоены безнаказанностью за нападения на журналистов в Украине

Заместитель Верховного комиссара Нада Ан-Нашиф напомнила, что в феврале и августе этого года украинские власти пошли на нарушение международного права, закрыв ряд телеканалов и онлайн-СМИ

сегодня, 13:57
Автор:

Станислав Молчанов
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Жители Украины сталкиваются с ограничениями свободы слова, а представители политических партий и СМИ в стране подвергаются запугиваниям и насилию, что подрывает плюрализм и ведет к самоцензуре среди журналистов. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека. Она осудила преследование людей с проукраинскими взглядами на территории самопровозглашенных "республик", а также призвала отказаться от арестов журналистов в Крыму и напомнила о необходимости снять запрет на деятельность Меджлиса. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт канала "112 Украина".

В ООН обеспокоены безнаказанностью за нападения на журналистов в Украине

Нападения на журналистов. Фото: сайт 112 канала

Издание отмечает, в Женеве заместитель Верховного комиссара Нада Ан-Нашиф представила Совету ООН по правам человека обновленный доклад по Украине. В нем основное внимание уделено ограничениям свободы слова и собраний, а также притеснению представителей оппозиции, прессы и правозащитников.

Говоря о территориях, подконтрольных правительству Украины, Нада Ан-Нашиф заявила, что "политические и законодательные изменения в стране обернулись сужением гражданского пространства, а нападения на оппозиционные политические партии, их членов и сотрудников повлияли на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний и ассоциаций".

Представитель ООН напомнила, что в феврале и августе этого года власти закрыли ряд телеканалов и онлайн-СМИ, что, по ее мнению, является нарушением международного права, поскольку ограничивает доступ общественности к информации и подрывает основы независимой журналистики.

Говоря о необходимости привлекать к ответственности причастных к угрозам в отношении журналистов и правозащитников и насилию против них, заместитель Верховного комиссара сообщила, что в ее Управлении было задокументировано 29 подобных инцидентов.

"В 2020-2021 годах были случаи преследования журналистов-расследователей и других работников СМИ, освещающих политические темы, в том числе связанные с коррупцией и введением ограничений в связи с пандемией COVID-19", – сказала представитель ООН.

По ее словам, за эти преступления до сих пор никто не понес ответственности.

"Безнаказанность способствует дальнейшим нападениям, создает атмосферу самоцензуры, сужает гражданское пространство и ограничивает плюрализм", – предупредила заместитель Верховного комиссара ООН Нада Ан-Нашиф.

Она осудила также безнаказанные угрозы и запугивания в отношении правозащитников, которые занимаются вопросами прав женщин, гендерного равенства, прав ЛГБТ, борьбы с коррупцией и защиты окружающей среды.

Говоря о мирных собраниях, Ан-Нашиф отметила, что в стране, в частности в крупных городах, предприняты меры по повышению безопасности протестов и собраний представителей ЛГБТ-сообщества, однако угрозы в отношении этих меньшинств сохраняются.

Нада Ан-Нашиф отметила, что касается основных свобод на территории, контролируемой группировками "ЛДНР", то их там нет с 2014 года, когда территория оказалась под контролем вооруженных групп. Из года в год в этом анклаве продолжалось сужение гражданского пространства и усиливалась самоцензура.

"Обе самопровозглашенные "республики" внесли поправки в свои так называемые административные и уголовные "кодексы", чтобы ограничить возможности выражения критических мнений, в том числе высказываемых в интернете, а также ограничить участие в общественной жизни", – подчеркнула представитель ООН. 

Она добавила о произвольных задержаниях пользователей социальных сетей за то или иное мнение, высказанное в интернете, а также лиц, которые участвовали в мирных собраниях, критикуя решения, принятые на территории.

"Особому преследованию подвергались те, кто выражал проукраинские взгляды или мнения. Например, в ноябре 2019 года в самопровозглашенной "Луганской народной республике" за публичное выражение своих проукраинских взглядов был задержан предприниматель. Его продержали в течение трех дней без связи с внешним миром, а затем приговорили к тринадцати с половиной годам тюремного заключения", – рассказала заместитель Верховного комиссара ООН.

По ее словам, после 2014 года многие правозащитники, опасаясь репрессий, были вынуждены уехать с территорий, контролируемых вооруженными группами. Многие из тех, которые решили остаться, сообщают об атмосфере страха и чувстве незащищенности. Это относится, в частности, к женщинам -правозащитникам, поддерживающим жертв домашнего насилия.

Представитель Верховного комиссара сообщила, что в ее офис также поступают документированные сведения о нарушениях международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права во временно оккупированном Крыму. По ее словам, российские власти ограничивают свободу выражения мнений, пресекают критику.

"Журналисты, выражавшие несогласные или критические взгляды, подвергались слежке, уголовному преследованию, арестам, запрету на въезд в Крым и депортации из Крыма. Управление Верховного комиссара по правам человека особенно обеспокоено преследованием и административными санкциями в отношении адвокатов, защищающих клиентов по резонансным делам. Такое запугивание и произвольное вмешательство отрицательно сказывается на надлежащем выполнении ими своих профессиональных обязанностей", – сообщила представитель ООН. 

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Источник: https://112ua.tv/mnenie/v-oon-pro-ukrainu-beznakazannost-za-napadeniya-na-zhurnalistov-sozdaet-atmosferu-samocenzury-601377.html
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