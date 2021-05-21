Встряска для антикоррупционеров: что новый закон изменит в НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро назревают важные перемены. Главные из них, разумеется, коснутся руководства, что предписывает предварительно поддержанный — во время первого чтения — проект закона №5459-1. В документе говорится, что правительство сможет распоряжаться кадровыми вопросами в НАБУ, в частности — назначать его главу.



Правительство получит возможность назначать главу НАБУ. Фото: НАБУ

"Комментарии" обратились к экспертам, дабы те оценили плюсы и минусы подобного решения. Также специалисты объяснили, что стоит сделать, дабы антикоррупционная структура работала более эффективно.

"Смена правил игры при назначении-увольнении директора НАБУ не поможет органу стать эффективнее"

Политолог Валентин Гладких считает, что Верховная Рада пытается убрать те правовые основания, которые дали Конституционному суду возможность признать неконституционным указ президента Петра Порошенко, которым он назначил Артема Сытника директором НАБУ.

"Среди полномочий президента, прописанных в Конституции, нет таких, которые дают ему право назначать руководство антикоррупционных органов. И думаю, что предыдущая власть специально заложила ряд мин замедленного действия, которые дали возможность со временем признать неправовыми те или иные решения, связанные с созданием антикоррупционных органов. И это объяснимо, — считает эксперт. — Ну не могут коррупционеры создавать тех, кто будет с ними бороться! Не заинтересованы они в этом".

По мнению Гладких, Порошенко и его команда пытались сохранить все те практики, которые помогали им обогащаться.

"Создавали для общества видимость бурной деятельности. Но при этом не рубили сук, на котором сидят, — говорит специалист. — И, возможно, имели определенные договоренности с теми, кого поставили управлять теми или иными сегментами антикоррупционной сети".

По словам Валентина Гладких, смена законодательства касательно назначения и снятия с должности директора НАБУ проблему не решит.

"Безусловно, нелепо выглядит закон, где не прописано, как увольнять руководство НАБУ. В итоге у нас Бюро продолжает возглавлять человек, который находится в реестре коррупционеров. Но при этом не следует зацикливаться на персоналии Сытника. Смена правил игры при назначении-увольнении директора НАБУ не поможет органу стать эффективнее. Дело в системе. И изменения нужны системные", — подчеркивает эксперт.

Гладких считает, что, прежде всего, следует разобраться с правовыми нормами. В том числе – определить, что именно считается коррупционной деятельностью. И четко это прописать, равно как ответственность за подобного рода правонарушения.

"Ведь у нас зачастую то, что общество считает коррупцией, не совпадает с тем, что считается таковой в уголовном кодексе. А потом нужно однозначно обозначить, что именно считается коррупционным преступлением, — поясняет эксперт. — Также нужно внеси изменения в уголовно-процессуальный кодекс (к примеру, кого и как можно прослушивать), которые позволят антикоррупционным органам более качественно собирать доказательную базу. Потому что сейчас в суде разваливаются дела из-за того, что доказательства якобы собраны с нарушением действующего законодательства. А всё потому, что писали законы под себя сами коррупционеры. И делали это так, чтобы привлечь их к ответственности было фактически невозможно".

Властям не следует вмешиваться в процесс подбора кандидатов на пост руководителя НАБУ

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак подчеркивает, что не столь важно, какой орган всё-таки будет назначать на должность директора НАБУ.

"Кандидатов на должность директора подбирает конкурсная комиссия. Именно от профессионализма и политической независимости ее членов зависит качество подобранных кандидатов", — считает Иван Ступак.

Отметим, что в поддержанном в первом чтении законопроекте такая комиссия состоит из шести человек. Трое из них определяются Кабмином. Еще трое — тоже рассматриваются членами правительства, однако на основе предложений от партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

По этому случаю эксперт вспоминает расхожее выражение: "Когда дела в борделе идут плохо, то надо не кровати передвигать, а менять персонал".

В целом же эффективность работы НАБУ, по мнению эксперта, зависит от трех ключевых составляющих:

- украинские власти не вмешиваются в процесс подбора кандидатов на должность директора НАБУ;

- украинские власти не пытаются изменять действующее законодательство, чтобы убрать с должности неугодного им руководителя НАБУ;

- руководителям НАБУ необходимо перестать использовать в своей работе грязные методы в стиле провокаций взяток, когда коррупционная ситуация возникает искусственно и по инициативе детективов НАБУ.

"Надо помнить, что провокация взятки уместна и законна в США, но не в Украине, где такие действия являются противозаконными и влекут за собой полную дискредитацию антикоррупционной политики страны", — подчеркивает Иван Ступак.

Напомним, ранее "Комментарии" вместе с экспертами пытались разобраться, зачем нашей стране такое большое количество антикоррупционных структур, работающих одновременно. Все детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кого из вероятно замешанных в деле "ПриватБанка" лиц детективы НАБУ не так давно объявили в розыск.

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