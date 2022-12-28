Согласование «Харьковских соглашений» в пользу России: Суд разрешил арест эксминистра обороны Украины

Мера пресечения в виде содержания под стражей для бывшего министра обороны Украины времен Виктора Януковича Михаила Ежеля по делу одобрения так называемых Харьковских соглашений. Пишут "Комментарии", по сообщению пресс-службы офиса Генпрокурора.



Высокопоставленный чиновник президента-беглеца Януковича подозревается в госизмене. Фото: Ежель

Эксминистр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. "В апреле 2010 года тогда чиновник по предварительному сговору с бывшими Президентом, Премьер-министром, Министром юстиции и Министром иностранных дел, в нарушение законодательства, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашей государства заинтересованными органами и проведение обязательной правовой экспертизы согласовали ее без замечаний", — детализируют силовики.

В результате таких действий искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск ЧФ Российской Федерации на территории Украины, их перевооружения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя. Сейчас подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования за пределами территории Украины, после чего его объявили в розыск.

А 25 июля 2022 года Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО, а позже появилась информация, что правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим членам правительства Азарова, в частности, Грищенко и Лавриновичу. Аналитики это напрямую связывают с "Харьковскими соглашениями".



Напомним, "Комментарии" рассказывали, что, по информации СМИ, экспрезидент Украины Петр Порошенко поддерживал "Харьковские соглашения". Также на портале найдется информация о том, как депутаты открещиваются от голосования за громкий документ.



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