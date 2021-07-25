Соглашение между США и Германией о «Северном потоке-2»: помощь или предательство против Украины

После того, как США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2" (СП-2), эту позицию раскритиковали в Украине, Польше, странах Балтии, даже в самих Штатах (причем не только республиканцы, но и демократы). Некоторые называют договоренность Байдена и Меркель "Вашингтонским сговором" (по принципу Мюнхенского сговора). Ситуацию для портала "Комментарии" оценил Александр Мишин, кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

"Нужно отказаться от клише и эмоциональных оценок "Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей". Документ, безусловно, не в полной мере отображает все потребности национальных интересов Украины, Польши, Балтийских государств и еще ряда стран ЕС, и его скорее следует интерпретировать как продукт сложного компромисса между администрацией Джо Байдена и правительством канцлера Ангелы Меркель. Но, как известно "политика – искусство возможного" по Бисмарку и Real Politik очень сильно отличается от образов действий стран, что существуют в информационном пространстве.



Возложить на Вашингтон или Берлин ответственность за предательство демократических ценностей сложно, ведь обе страны едины в своей решительности привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины, используя необходимые инструменты и механизмы. Осознается факт использования РФ энергоносителей как оружия, и Германия обещает применять все доступные рычаги для содействия продолжению транзита через украинскую территорию после 2024 года, но только на 10 лет. Хотя, конечно, у заявления есть привкус отхода от последовательности в поддержке демократических ценностей, ведь в России игнорируются права человека, а оппозиция поддается преследованиям.

Nord Stream 2 после его запуска сольно ударит по Украине, но нужно помнить о двух моментах. Во-первых, Киев еще в 2005-2006 и 2008-2009 годах сталкивался с газовыми войнами со стороны России, но практические шаги по нейтрализации угрозы сделаны крайне незначительные.

Во-вторых, сам по себе проект Nord Stream 2 — это консорциум с участием не только россиян, но и немецких предприятий Iniper и Wintershall Dea, французской ENGIE, австрийской OMV, а также англо-нидерландской Shell. Иными словами это проект "Старой Европы" против "Новой Европы" сильно изнутри раскалывающий ЕС. Вот эта угроза также крайне важна, ведь своей газовой "иглой" Россия разрушает политическое единство европейских стран. В этом плане действительно меняется силовой баланс в мире.

Но Байден не хочет ухудшать отношения с Германией как экономическим лидером ЕС, ведь блок ЕС-США необходим для противодействия Китаю — стране с реально огромным влиянием в современном мире. В какой-то мере Nord Stream 2 помогает России сбалансировать энергетические отношения с Пекином, что в Вашингтоне в текущих условиях рассматривается скорее как плюс. Также, похоже, что Байден менее интересуется проектами поставок американского сжиженного газа в страны Европы, чем его предшественник Дональд Трамп.

Под лозунгами бесперебойных и долгосрочных поставок условно чистого топлива Старая Европа наращивает свою зависимость от России, закрывая риски для национальной безопасности. Ну, а РФ куда-то нужно сбывать свой природный газ, ведь от этого во многом зависит её макроэкономическая стабильность, так как "Газпром" – крупнейший российский налогоплательщик.

Что касается Украины, то мы становимся свидетелями ситуации, когда происходит снижение геополитического веса нашей страны. Через Украину в 2011 году шли 80% поставок российского газа в европейском направлении, а в 2018 году эта цифра упала до 40%.

В настоящее время действует контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" на период до 2024 года, но он предполагает более чем двукратное снижение объемов прокачки природного газа по сравнению с объемами 2019 года. Для Киева это обостряет две проблемы. В экономическом плане необходимо искать компенсаторы финансовых потерь от сокращения транзита и разрабатывать планы по использованию ГТС в новых реалиях, в том числе возможно для транспортировки водорода.

Не менее серьезной выступает проблема безопасности. Зависимость Москвы от украинских газо-транзитных мощностей сковывает расширение российской агрессии за пределы Донбасса, поскольку россияне понесут больше потерь в случае ведения боевых действий, чем извлекут выгод. По мере снижения интереса РФ к транзитному потенциалу Украины будет нарастать военно-политическое давление на Киев. Украинской дипломатии следует прилагать усилия для активации положений Будапештского меморандума, а также интенсивнее двигаться в направлении усиления военного сотрудничества с НАТО".

Как писали "Комментарии" президент США Джо Байден заявил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что не позволят России использовать спорный газопровод "Северный поток-2" для угрозы своим соседям на фоне стремления ограничить геополитическое влияние Кремля.

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