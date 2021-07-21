"Энергия как оружие". Германия может ввести дополнительные санкции против России в отношении Украины

Власти Германии будут давить на Евросоюз о введении дополнительных санкций, если Россия попытается использовать свою энергию в качестве оружия или совершить любые новые агрессивные действия в отношении Украины. Об этом говорится в соглашении США и Германии по газопроводу "Северный поток-2".



Росія може використовувати свою енергію в якості зброї. Фото: nord-stream2.com

Отмечается, что санкции могут касаться ограничения экспорта российских энергетических продуктов в Европу, в частности на газ.

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершить новые агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский союз для принятия эффективных мер, включая санкции", — отмечается в Соглашении.

Как прописано в документе, обязательства направлено на то, чтобы Россия не использовала "Северный поток — 2", для достижения агрессивных политических целей.

Как писали "Комментарии" президент США Джо Байден заявил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что не позволят России использовать спорный газопровод "Северный поток-2" для угрозы своим соседям на фоне стремления ограничить геополитическое влияние Кремля.

Кроме того, зарубежные СМИ сообщают, что американские и немецкие политики, вероятно, пришли к компромиссу, который позволяет закончить строительство российского газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что Германия якобы должен поддерживать Украину в дальнейших энергетических проектах. Также эту страну обязывают делать акцент на продолжении транзита российского газа через Украину после окончания нынешнего соглашения в 2024 году — еще на 10 лет.

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Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что может изменить для Украины в контексте запуска СП-2 визит представителя американского Госдепартамента. Подробности — в нашем материале.







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