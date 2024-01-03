Сможет ли Украина найти общий язык с Трампом: ответ Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что с Дональдом Трампом, если он станет президентом США, можно будет работать, просто нужно найти правильный подход. Об этом Кулеба рассказал в интервью изданию NV, передает портал "Комментарии".

Кулеба считает, что с Трампом можно работать. Фото из открытых источников

По мнению Дмитрия Кулебы, победа Трампа на президентских выборах вовсе не будет означать, что США прекратят поддерживать Украину.

Министр отметил, что к Трампу просто нужно найти подход. При этом он отметил, что Трамп имеет неоднозначную репутацию из-за своих поступков, однако его предыдущая президентская каденция продемонстрировала, что он готов сотрудничать с Киевом.

"Кто продал Украине первое американское оружие — Javelin? Президент Трамп. Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с "Северным потоком-2" и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Fortuna, которое прокладывало этот трубопровод? Это также был Трамп", — заявил Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем, глава МИД согласился, что Дональд Трамп будет совсем другим президентом, чем Джо Байден. Однако, отличие Трампа не должно пугать Украину, добавил министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран. Он отметил, что страны Запада сейчас могут осуществить пять шагов в ответ на российскую агрессию: ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов; предоставить Украине боевые беспилотники всех типов; предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300+ км; одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине; изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.