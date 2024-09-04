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СМИ уже знают, где трудоустроят Кулебу после отставки

По информации Bloomberg, Кулеба после отставки сосредоточится на укреплении связей Украины с НАТО

сегодня, 15:00
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Кравцев Сергей

Украинский дипломат Андрей Сибига заменит Дмитрия Кулебу в должности министра иностранных дел после кадровых смен в правительстве. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с мнением президента Украины Владимира Зеленского по поводу этих кадровых решений.

СМИ уже знают, где трудоустроят Кулебу после отставки

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Кулеба, который подал в отставку в среду, теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку охваченная войной страна стремится присоединиться к блоку", — сказал пожелавший остаться анонимным собеседник, поскольку информация не является публичной.

Сибига, являющийся первым заместителем Кулебы в МИД, имеет репутацию умелого дипломата. Он работал послом Украины в Турции и замруководителя аппарата Зеленского до прихода в министерство в этом году.

Читайте на портале "Комментарии" — в Раду поступили заявления об отставке ряда министров и главы Фонда госимущества. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, заявления об отставке подали: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин Александр; министр юстиции Украины Малюська Денис; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Руслан; вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; вице-премьер-министр Украины – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук; глава Фонда государственного имущества Украины Коваль Виталий. Также появилась информация, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу также планируют отправить в отставку. Почему именно сейчас назрела серия громких отставок? Кто может занять вакантные должности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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