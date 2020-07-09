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Служба внешней разведки сообщила об информационных спецоперациях России против Украины

Какие именно операции имеются ввиду, никто не сообщает

сегодня, 18:05
Автор:

Владимир Лавский
Служба внешней разведки сообщила об информационных спецоперациях России против Украины

Российские спецслужбы и дальше активно используют свои возможности в Украине для проведения информационных операций. Об этом сообщает официальный сайт Службы внешней разведки Украины. 

"Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве - это признание эффективности работы украинских спецслужб. Также это попытка использовать Украину для внешнего влияния на политические процессы в мире, - идет речь в заявлении. - Украинские специальные службы понимают озвученные вызовы и консолидированы на своей главной цели - защищать национальную безопасность Украины".

Как ранее писали "Комментарии", в четверг, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач опубликовал новую порцию "пленок". На этот раз на записях разговоры якобы пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года. Так, спустя два месяца после кровопролития в Дебальцево лидеры Украины и России обсуждают проект миротворцев и экономические проблемы Донбасса. В частности, якобы Порошенко говорит об оптимизации работы Трехсторонней контактной группы в Минске. На что Путин обещает передать эти рекомендации Лаврову.

 



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