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Главная Новости Политика внешняя политика Ситуация в Беларуси: Кравчук рассказал, что может помочь Лукашенко
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Ситуация в Беларуси: Кравчук рассказал, что может помочь Лукашенко

Рассчитывать на поддержку со стороны Запада самопровозглашенный лидер Беларуси не может, уверен Леонид Кравчук

сегодня, 17:15 comments2797
Автор:

Вечканова Елена

Происходящее в Беларуси уже который день продолжает быть одной из самых обсуждаемых тем как в Украине, так и в западных странах. Очень многие европейские политики критикуют поведение и решения Александра Лукашенко. Именно поэтому, по мнению руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, Лукашенко будет искать защиты в путинской России.

Ситуация в Беларуси: Кравчук рассказал, что может помочь Лукашенко

Кравчук уверен, что Лукашенко пойдет просить помощи у Путина. Фото: "Сегодня"

Слова политика передает "24 канал", ссылаясь на российский ТВ-канал "Дождь".

Кравчук убежден, что в ближайшем будущем мы можем услышать об официальном объединении Республики Беларусь с Российской Федерации. Мол, не зря же столько времени активно продвигается тема так называемого "Союзного государства".

По словам Леонида Кравчука, Запад настроен категорически против диктатуры Лукашенко, поэтому поддержки от тамошних политиков самопровозглашенному президенту Беларуси ждать не стоит. Именно поэтому, убежден политик, у РБ теперь есть лишь один путь — навстречу России.

Именно помощь Владимира Путина может помочь Лукашенко кое-как удержаться на прежних позициях власти. Все потому, считает Кравчук, что у них схожие линии поведения, однако при этом Путин все еще пытается "играть в демократию", на деле насаживая диктатуру своего режима.

К слову, экс-президент Украины также отметил, что не поддерживает подобные "союзные государства", т.к. они абсолютно авторитарны.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чего, по мнению экспертов, следует ожидать от запланированной на 28 мая встречи Лукашенко и Путина. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о планах белорусских властей "помочь" украинцам вакцинироваться с помощью российского препарата "Спутник V".


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Источник: https://24tv.ua/kravchuk-rozpoviv-shukatime-lukashenko-zahistu-novini-bilorus_n1640384
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