Скандальные заявления Арахамии: что стоит за высказываниями "слуги народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отличился рядом резонансных заявлений. Так, по его мнению, Украине не стоило отказываться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум: с ней по-другому говорили бы, она могла бы шантажировать весь мир, чтобы получать деньги на обслуживание ядерного потенциала.

Давид Арахамия - фото из открытых источников

Он также считает, что, по меньшей мере, непубличная часть будущей встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом "пройдет на повышенных тонах" из-за того, что США и Германия согласовали завершение строительства и запуск российского газопровода Северный поток-2.

Эксперты оценили для издания "Комментарии" подобные высказывания и рассказали, насколько они уместны в ракурсе намеченного на ровно через месяц визита Зеленского в США, хорошо или плохо, что представители правящей партии в Украине стали не бояться критиковать коллективный Запад.

Последствия могут быть весьма неблагоприятные, причем не только для самого Арахамии, а для всех двусторонних отношений

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов усматривает в заявлениях Арахамии два аспекта. Один касается содержания, другой — формы и тональности.

"Форма избрана слишком далекая от дипломатического языка. Американские уполномоченные органы, конечно, включили дословные цитаты в свой мониторинг. И последствия могут быть весьма неблагоприятные, причем не только для самого Арахамии, а для всех двусторонних отношений", – прогнозирует Игорь Попов.

Что касается оценки отказа от ядерного оружия, то многие эксперты также оценивают то решение как слишком невыгодное. Полученные гарантии безопасности Украины, зафиксированные в Будапештском меморандуме, оказались фикцией, что можно было прогнозировать уже в момент подписания. Но время обратно не вернуть, и эта история должна стать уроком для Украины, как нужно вести переговоры, считает Игорь Попов.

"Нынешний этап отношений Украины и коллективного Запада также часто сравнивают с обменом территорий на бусы. Несмотря на всю риторику о поддержке позиции Украины, в последнее время принимались решения, противоречащие нашим интересам. Это касается и отказа от санкций по "Северному потоку-2", и отказа от предоставления ПДЧ в НАТО. Переговоры с МВФ свелись к спискам кадровых пожеланий, хотя новые кредитные транши каждый раз откладываются. Украинские власти выполнили ряд рекомендаций по модели рынка земли, по реформированию судебной системы, проведены кадровые чистки в СБУ и Генштабе. После этого украинская делегация может поднять вопрос о конкретных решениях и программах со стороны партнеров", – уверен эксперт.

По его мнению, тут именно Зеленский как несистемный политик может задать на переговорах неудобные вопросы, которые стеснялись задавать его предшественники.

"Но словесные формы придется выбирать более дипломатичные, чем употреблял лидер фракции правящей партии, – отмечает Игорь Попов. – Будем надеяться, что в конечном итоге это приведет к прагматизации внешней политики Украины, и обе стороны переговоров начнут называть вещи своими именами".

Для международных партнеров наша страна после таких заявлений может выглядеть как "обезьяна с гранатой", которая потенциально хотела бы договариваться с помощью силы

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко обращает внимание, что украинская дипломатия постмайданного периода периодически характеризуется крайней недипломатичностью, приводящей к ухудшению отношений Украины с другими странами.

"К примеру, с Арменией после поддержки нашим МИДом Азербайджана в вопросе Карабаха и из-за нежелания признавать геноцид армян; с Беларусью еще до поствыборных событий, когда Украина просто присоединилась к европейским санкциям против тогда дружественной страны; с Сербией путем критики сербских властей в 2017 г., в том числе за нежелание привлекать солдат к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на Донбассе и так далее, – перечисляет эксперт. – Регулярно возникают дипломатические конфликты с Польшей и Израилем из-за факельных шествий в честь Бандеры. А из-за нарушения прав языковых меньшинств уже давно обострились отношения с Венгрией".

Ева Антоненко акцентирует, что украинская дипломатия сейчас периодически заключается в дружбе с одними странами против других стран. И заявления о развороте Украины к Китаю из-за нежелания США противостоять запуску СП-2 – продолжение тенденции, уверена она.

"Скандальные заявления Арахамии также являются частью недипломатичной украинской дипломатии, которая на международном уровне не может восприниматься иначе, чем как признак непрофессионализма, – считает эксперт. – В ракурсе намеченного на 30 августа визита президента Зеленского в США подобные высказывания могут даже привести к откладыванию мероприятия на более поздний срок или сделать его исключительно номинальным".

В вопросе принятия решений по газопроводу Украина не является субъектом переговоров, и, по информации издания Politico, администрация президента Байдена вообще призывала украинскую власть воздержаться от критики соглашения с Германией по нему. Потому "повышенные тона" на встрече с Байденом со стороны Украины никакого результата, кроме охлаждения межгосударственных отношений, не принесут, уверена Ева Антоненко. Как и угрозы разворота к Китаю.

"И украинская власть не может этого не понимать, — отмечает эксперт. – По этим причинам с большей вероятностью заявления Арахамии направлены на внутреннего украинского потребителя. Скорее всего, ожидается, что украинцы сильнее будут поддерживать Зеленского, который может говорить на повышенных тонах с президентом США, чем Зеленского, который не смог добиться остановки строительства газопровода или реальных компенсаций и просто принял ситуацию. При этом, учитывая, что встречи с Байденом добивался именно Зеленский, маловероятно, что "повышенные тона" действительно прозвучат с его стороны".

Что же касается заявлений Арахамии о возможности "шантажировать весь мир, чтобы получать деньги на обслуживание ядерного потенциала" и предположения, что "с ядерной Украиной говорили бы по-другому", – это опять-таки проявление недипломатичной дипломатии, считает Ева Антоненко.

Она поясняет: "Для международных партнеров наша страна после таких заявлений может выглядеть как "обезьяна с гранатой", которая потенциально хотела бы договариваться с помощью силы. Останавливает же ее только отсутствие реальной силы. И это создает образ Украины как крайне ненадежного и непредсказуемого партнера. К слову, шлейф партнерской ненадежности тянется за Украиной еще со времен газового конфликта 2008-2009 гг., когда были приостановлены поставки газа в Европу, и Германия поддержала строительство СП-2 частично и из-за этого. Кроме того, путем актуализации темы утраченного ядерного статуса Украины, мнение которой на Западе не учитывают якобы по этой причине, власть пытается списать всё на "попередников", смещая таким образом акценты от собственной крупной политической неудачи".

Заявление о ядерном статусе Арахамия сделал не на пустом месте, подчеркивает эксперт. В июне 2021 года обнародовали результаты соцопроса, согласно которому 57% украинцев поддержали возвращение Украине ядерного статуса (в октябре 2014-го таких было 49,3%). Вероятно, в Офисе президента считают, что так получится еще и повысить свои рейтинги внутри страны, резюмирует Ева Антоненко.

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