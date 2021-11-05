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"Ситуация очень тревожная": однокурсник Путина рассказал о войсках РФ возле Украины

Бывший разведчик заявил, что ситуация тревожная

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Однокурсник президента РФ Владимира Путина оценил концентрацию войск РФ, о которых пишет пресса в США. Бывший разведчик рассказал, что ситуация напряженная. Об этом Юрий Швец сказал в эфире программе "Свобода слова" Савика Шустера.

"Ситуация очень тревожная": однокурсник Путина рассказал о войсках РФ возле Украины

Эксперт отреагировал на сообщение СМИ (фото из открытых источников)

Эта концентрация войск очень беспокоит Вашингтон.

"Когда я прочитал это сообщение в The Washington Post, Politico, затем состоялось заявление адмирала Керби, который заявил, что они были в контакте с другими странами НАТО и они также подтвердили их точку зрения. В Вашингтоне царит напряжение. И такое напряжение я сегодня наблюдаю. Когда в апреле все говорили, что Россия вот-вот вторгнется в Украину, то я говорил, что этого не будет. Ну сейчас совсем другая ситуация. Речь идет не только о концентрации войск под Ельней, что в 250 километрах от границы Украины. Еще — Курск и Брянск — 153,155 км. Мои личные источники в США говорят, что ситуация очень тревожная. Я не думаю, что россиянам так легко удастся взволновать весь Пентагон. Все они говорят, что сегодня ситуация иная, чем тогда, когда она была накануне. Разница заключается в том, что раньше это было открыто демонстративно, то сейчас эта концентрация войск происходит скрыто, и это — весомая разница, о которой говорят в Вашингтоне.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том,  как в Минобороны отреагировали на сообщение Американских СМИ . Отечественное оборонное ведомство отрицает обнародованную американским медиа The Washington Post публикацию о том, что РФ увеличивает свой военный контингент у наших границ. По информации ГУ разведки нашего оборонного Министерства, на 1 ноября этого года увеличенное перемещение частей российского войска, вооружения и техники к украинской границе не обнаружено.


 


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Источник: https://youtu.be/JaE4EnZXBRk
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