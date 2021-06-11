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Главная Новости Политика внешняя политика Швейцария частично закроет свое небо во время встречи Байдена и Путина
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Швейцария частично закроет свое небо во время встречи Байдена и Путина

Власти страны рассказали о мерах безопасности во время встречи глав США и России

сегодня, 14:08
Автор:

Лиля Воробьева

В течение трех дней будет продолжаться частичное ограничение для полетов в небе над Швейцарией. Такие меры безопасности будут введены через встречу Байдена и Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального совета Швейцарии .

Швейцария частично закроет свое небо во время встречи Байдена и Путина

Джо Байден и Владимир Путин. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что небо над Женевой будет частично закрыто с 15 по 17 июня.

"Поскольку эта встреча на высоком международном уровне, такие меры безопасности необходимы. Поэтому Швейцария должна обеспечить защиту участникам этой встречи, потому что такие процедуры предусмотрены международным правом", — отмечают в официальном сообщении.

Кроме этого, стало известно, что военные будут усиленно патрулировать воздушное пространство над страной. Также в заявлении уточнили примерное время, когда такие ограничения вступят в действие. Следовательно, небо в районе площади Наций, в Женеве, будет закрытым с 8 утра 15 июня и до 17 часов семнадцатого июня по швейцарскому времени.

В ведомстве также отметили, что данные запреты не будут касаться коммерческих авиарейсов, следовавших с международного аэропорта столицы страны.

Следить за порядком во время важной международной встречи будут военные, которые возьмут на себя безопасность иностранных делегаций, поддерживая полицейских. Кроме того, в стране создадут дополнительные группировки из тысячи военнослужащих для помощи правохранителям.

Напомним, что издание "Комментарии" уже сообщало своим читателям о том, что в Швейцарии показали виллу, где будет проходить встреча Байдена и Путина. Это будет первый зарубежный визит американского лидера. Он также посетит Великобританию и Бельгию.



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Источник: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-83910.html
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