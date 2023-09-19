Шойгу прилетел в Иран: цель визита

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане на переговорах, которые прошли в Тегеране 19 сентября. Об этом, как сообщают "Комментарии", сообщили российские СМИ.

Иран не заинтересован в усилении Азербайджана

Как отмечали ранее обозреватели, Иран остается одним из немногих сторонников Армении в регионе. Если ранее, до Второй карабахской войны, таким союзником была Россия, то после прихода к власти прозападного Пашиняна РФ все больше стали подозревать в тайных симпатиях и координации своих действий с Азербайджаном. Последний провел победную для него Вторую карабахскую войну, опираясь на поддержку Турции и невмешательство Москвы. Россия объясняла свою позицию общепризнанным статусом Нагорного Карабаха, как части Азербайджана. Поэтому не видела официальной причины приходить на помощь члену ОДКБ Армении, поскольку действия Баку и в 2020 году и сейчас ограничиваются общепризнанной территорией Азербайджана.

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На фоне все более прозападного курса Еревана одним из немногих союзников регионе и возможным противовесом союзу Турции и Азербайджана мог выступить Иран. По сообщениям СМИ, Тегеран начал переброску своих войск к границе с Азербайджаном после начала движения армии Баку к границам Армении. Тегеран не устраивает усиление Азербайджана, так как в самом Иране проживает многочисленная азербайджанская община. Кроме того, Баку, как и Анкара, сотрудничает с Израилем, от которого получает вооружения. Усиление влияния Израиля в Закавказье категорически не устраивает Тегеран.

Тем временем, у Зеленского отреагировали на события в Карабахе.

Франция резко отреагировала на действия Азербайджана.

А эксперты пояснили, кому выгодно обострение между Арменией и Азербайджаном.