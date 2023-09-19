Франция резко отреагировала на действия Азербайджана

В ответ на возобновление Азербайджаном военных действий в Нагорном Карабахе, который армяне называют Арцах, МИД Франции сделал заявление. В нем она осудила действия Азербайджана и потребовала срочного созыва Совета безопасности ООН.

Франция стала на защиту армян

"Франция самым решительным образом осуждает начало Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе с применением тяжёлого вооружения, в том числе против населённых районов, — сказано в заявлении французского МИДа. — Ни один предлог не может оправдать такие односторонние действия, которые угрожают тысячам гражданских лиц, уже страдающих от многомесячной незаконной блокады, и идут вразрез с усилиями международного сообщества по достижению урегулирования путём переговоров".



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Париж призвал Баку к прекращению боевых действий и созыва Совета безопасности ООН.

- Франция требует экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН. Франция тесно сотрудничает со своими европейскими и американскими партнёрами, чтобы дать решительный ответ на это неприемлемое наступление соразмерно рискам, которые оно создаёт для безопасности региона, — также сказано в заявлении.

Напомним, что во Франции проживает одна из самых многочисленных армянских диаспор мира. Кроме того, официальный Ереван последнее время начал вести прозападную внешнюю политику, опираясь не на Москву, а на Париж и Вашингтон. В частности, было объявлено о намерении провести армяно-американские учения, супруга Пашиняна посетила Киев, что было расценено заместителем главы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, как "заигрывание с НАТО". Также премьер-министр Армении Никол Пашинян высказывал недовольство недостаточной активностью, по его мнению, российских миротворцев.

Тем временем, Лукашенко заинтриговал заявлением о новых войнах.

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