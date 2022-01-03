Шольц хочет встретиться с Путиным: что известно

Новый глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил о намерении личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Среди беспокоящих его вопросов — будущие поставки газа в Германию и украинский вопрос. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Bild.

Олаф Шольц хочет личной встречи с Владимиром Путиным. Фото из открытых источников

"Канцлер хочет "квалифицированного нового начала" в отношениях с Путиным, и незадолго до Рождества разговаривал с главой Кремля по телефону", — пишет издание BILD, ссылаясь на собственные источники.

Как отмечают журналисты издания, Шольц планирует пересмотреть отношения с Россией, которые складывались при Меркель, и этим вопросом будет заниматься лично. Встреча лидеров России и ФРГ может состояться в ближайшее время. Источники издания уверены, что она состоится точно в январе 2022 года. Тем более что переговоры немецкая сторона ведет с Кремлем уже последние две недели.

Больше Шольца беспокоят вопросы поставок газа в Германию и угрозы эскалации конфликта в Украине. Напомним, о нашем государстве он вспомнил даже в своем новогоднем поздравлении к немецким гражданам. Он прокомментировал возможное полномасштабное наступление России на Украину, отметив, что никакие границы не должны нарушаться.

22 декабря Олаф Шольц уже разговаривал с Владимиром Путиным, где были обсуждены обстоятельства "минских договоренностей". По информации журналистов, Германия не оставляет намерений восстановить нормандский формат с участием России, Украины, Франции и Германии.









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