Шольц хочет встретиться с Путиным: что известно

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Людмила Слободенюк
Новый глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил о намерении личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Среди беспокоящих его вопросов — будущие поставки газа в Германию и украинский вопрос. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Bild.
Олаф Шольц хочет личной встречи с Владимиром Путиным. Фото из открытых источников
Больше Шольца беспокоят вопросы поставок газа в Германию и угрозы эскалации конфликта в Украине. Напомним, о нашем государстве он вспомнил даже в своем новогоднем поздравлении к немецким гражданам. Он прокомментировал возможное полномасштабное наступление России на Украину, отметив, что никакие границы не должны нарушаться.
22 декабря Олаф Шольц уже разговаривал с Владимиром Путиным, где были обсуждены обстоятельства "минских договоренностей". По информации журналистов, Германия не оставляет намерений восстановить нормандский формат с участием России, Украины, Франции и Германии.
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