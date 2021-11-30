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Шмыгаль: Россия "абсолютно" стоит за попыткой государственного переворота

По словам премьер-министра Украины, данные разведки подтверждают попытку госпереворота

сегодня, 17:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 30 ноября, в интервью для издания Reuters в Брюсселе, ссылаясь на данные разведки, обвинил Россию в том, что она стоит за попыткой организовать переворот с целью свержения прозападного правительства в Киеве. Об этом сообщает Reuters.

Шмыгаль: Россия "абсолютно" стоит за попыткой государственного переворота

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль принимает участие в интервью Reuters в Брюсселе - Reuters

В прошлую пятницу президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина раскрыла заговор по свержению его правительства, в котором принимали участие лица из России, но он не сказал, считает ли, что за заговором стоит Кремль.

Кремль отрицает какую-либо роль в заговоре переворота и отвергает обвинения в том, что пытается дестабилизировать Украину.

"У нас есть секретные данные, свидетельствующие об особых намерениях начать переворот", — сказал Шмыгаль. На вопрос, стоит ли за этим российское государство, он ответил: "Абсолютно".

Он также сказал, что наращивание российской армии на границе с Украиной, второй подобный всплеск с мая является частью усилий России, чтобы сломать украинский импульс к присоединению к Европейскому Союзу.

"Они что-то готовят", – сказал Шмыгаль о России, не прибегая к деталям.

Находящийся в Брюсселе для переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС Шмыгаль сказал, что украинская разведка подхватила деятельность "внешних сил", которые пытались повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот.

Но в то же время Шмыгаль отметил: "В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша спецслужба проводит специальное расследование".

Шмыгаль также отметил, что увольнение руководителя Департамента контрразведки СБУ Александра Руснака на этой неделе не связано с возможным государственным переворотом.

По его словам, стремление Украины присоединиться к ЕС было одной из главных причин российской агрессии, гибридных атак, наращивания войск на границе и аннексии Крыма Москвой в 2014 году.

В феврале 2014 года украинцы свергли президента, поддерживаемого Россией, во время проевропейского восстания. Вместе с Молдовой и Грузией Украина надеется на создание более тесных связей с ЕС на специальном саммите "Восточного партнерства" в следующем месяце.

Как отметил Шмыгаль, лидеры ЕС принимают участие в геополитическом перетягивании каната с Россией за влияние на Украину и две другие бывшие советские республики, Молдову и Грузию, путем торговли, сотрудничества и защиты. Украина также ищет большую военную поддержку от Соединенных Штатов.

"Это одна из главных причин гибридных атак с российской стороны, потому что мы очень хотим быть интегрированными в Европу, иметь уровень жизни европейских, цивилизованных стран", — сказал Шмыгаль.

Как сообщали ранее "Комментарии", Шмыгаль заявил , что РФ стремится сорвать евроатлантические стремления Украины.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-ukraine-pm-says-russia-absolutely-behind-coup-attempt-2021-11-30/
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