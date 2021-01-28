Шансы большие: в США при Байдене готовят решение конфликта на Донбассе

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Гриниченко Дима
В Соединенных Штатах Америки при новом президенте Джо Байдене готовят варианты решения конфликта на Донбассе. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что при новой администрации шансы увеличиваются. Об этом он сказал в интервью журналисту Роману Скрыпину.
Байден. Фото: Reuters
Политик заявил, что во время его пребывания на посту министра Украина готовила соглашения, которые были бы альтернативой Будапештскому меморандуму.
Он отметил, что особое партнерство в НАТО без членства в альянсе имеет смысл при наличии гарантий безопасности для Украины.
Климкин отметил, что до вступления Украины в НАТО наша страна может рассчитывать только на гарантии со стороны США, однако не со стороны стран Европейского союза.
Он отметил, что у наших партнеров не было реального желания предоставить Украине гарантии безопасности. Экс-министр сказал, что при новом президенте США Джо Байдене началось обсуждения с предложениями решения конфликта на Донбассе.
На вопрос о том, когда можно ждать решений со стороны Штатов Климкин сказал, что не стоит ожидать их завтра или послезавтра, но в то же время подчеркнул, что при Байдене, по его мнению, процесс будет идти быстрее.
Павел Климкин занимал пост министра иностранных дел Украины с 2014 по 2019 год, он ушел в отставку вместе с Кабмином Владимира Гройсмана.
Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, обогнав действующего президента Дональда Трампа. Позже его поддержала коллегия выборщиков. 20 января 2021 года Байден официально вступил в должность президента.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Байдена и Путина серьезные разногласия насчет войны на Донбассе.
Также читайте об открытии в Украине уголовных дел против Байдена и Порошенко.
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Брат
сегодня, 13:07
Да-да.Надеюсь Путину надоест тявканье мосек-пендососов,и он аыжгет их наконец,напалмом.