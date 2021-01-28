Есть ли шансы у Витренко стать министром - мнения экспертов





Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

В Верховной Раде должно состояться повторное рассмотрение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьера. Какие рычаги мог включить Офис президента, лоббирующий Витренко, чтобы собрать нужное количество голосов и почему ОП так рьяно хочет продавить Витренко читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

"Витренко вот-вот станет полноценным министром"

Политолог Андрей Золотарев считает, что при обсуждении кандидатуры Витренко (на этой неделе на заседании фракции "Слуга народа"), судя по всему, влияние президента, который приходил лично, а также его Офиса (который активно продвигает Витренко) возымели свое действие.

"При обсуждении этой кандидатуры было куда меньше эмоций, чем ранее. Напомню, что в декабре "слуги" так и не смогли поддержать Витренко как министра. Голосование в Раде было провальным. Потом уже его сделали врио… Сейчас же, судя по всему, подбили количество потенциальных голосов. И выяснили, что поддержку вполне может обеспечить монобольшинство и лояльные ему группы и внефракционщики. Так что есть большие шансы, что Витренко вот-вот станет полноценным министром", — говорит Андрей Золотарев.

Поясняя столь рьяное продвижение именно этой кандидатуры, он отметил, что хоть у Офиса президента нет проблем с главой Кабмина Шмыгалем, но тот поднакопил слишком много негатива. Который, судя по свежим рейтингам КМИС, уже бьет и по СН, и по Зеленскому.

"Так что Шмыгаль уже не может выступать в качестве промокашки, которая впитывает весь негатив. Нужна другая фигура, другой громоотвод. Потому на сцену хотят вывести Витренко, судя по всему, прошедшего кастинг на сильную фигуру для трудных времен. Очевидно он понимает, как и зачем его хотят использовать. Но при этом Витренко – человек, далекий от альтруизма (давайте вспомним баснословные премии, которые получил в Нафтогазе, но не передал на благотворительность). Думаю, имеет свои интересы. К тому же, он, похоже, устраивает и часть нашего олигархического кооператива, и ОП, и Запад", — резюмирует Андрей Золотарев.

"Витренко готов собрать на себя определенный негатив"

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич признался, что его удивляет настойчивость, с которой ОП продавливает кандидатуру Витренко.

"Кадровую политику должен формировать Кабмин — и подавать соответствующие кандидатуру на утверждение министров. Вмешательство ОП демонстрирует, что за многие годы независимости, несмотря на разговоры о разделении ветвей власти, ничего у нас не поменялось. На то, будет ли Витренко проголосован в парламенте, влияет, прежде всего, олиграхический консенсус. То есть, готовность крупнейших финансово-промышленных групп (ФПГ) за определенные дивиденды поддержать данную кандидатуру", — поясняет Дмитрий Марунич.

Он подчеркивает, что по инсайдерской информации, изначально Витренко вновь не получал необходимого количества голосов.

"Но после проведения определенной работы, по крайней мере, одна крупная ФПГ, интересы которой присутствуют в энергетике, готова поддержать данную кандидатуру. Следовательно, шансы на прохождение Витренко при активном давлении со стороны ОП на оставшуюся лояльную часть СН, достаточно высоки. Хоть и не стопроцентны", — отмечает эксперт.

Размышляя над тем, зачем ОП именно эта кандидатура на посту министра энергетики, Дмитрий Марунич предположил, что дело в готовности Витренко брать на себя ответственность за непопулярные решения.

"Мы видим уже принятый и реализованный именно при нем план по повышению тарифов на электроэнергию. И иные подобные мероприятия. То есть, дело в том, что Витренко готов собрать на себя определенную степень негатива, — поясняет эксперт. – Очевидно и то, что у него есть политические амбиции. Не исключаю, что он верит, что его кандидатуру может быть выдвинута на пост премьера в ближайшие полгода. Однако не факт, что перспективы есть. Количество вызовов в энергетической сфере крайне высоко. И преодолеть их успешно и эффективно сейчас на посту главы Мниэнерго вряд ли смогут – хоть Витренко, хоть кто-то другой".

Как сообщал портал "Комментарии", понедельник вечером, 25 января, прошло заседание фракции "Слуга народа", которое посетил президент Владимир Зеленский. Главная суета была вокруг кандидатуры Юрия Витренко на пост главы Минэнерго за которого пока голосов нет.





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