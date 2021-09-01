«Сейчас мы к ним, потом они к нам»: в МИД рассказали, когда Байден приедет в Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал первый визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, как "очень успешный с конкретными договоренностями", а также поделился прогнозом, как скоро Джо Байден может приехать в Киев. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет hromadske.

Джо Байден Фото: из открытых источников

По словам Дмитрия Кулебы, украинские дипломаты уже трудятся над тем, чтобы визит американского президента в Украину произошел как можно скорее. На данный момент, отметил министр, конкретных договорённостей нет, следовательно, о дате ответного визита говорить не приходится.

При этом Дмитрий Кулеба высказал убеждение, что за время своей президентской каденции глава Белого Дома Байден точно посетит Украину, потому что наша страна остается в списке приоритетных государств для американской администрации.

"Сейчас мы к ним, потом они к нам", — сказал Дмитрий Кулеба, рассуждая об ответном визите американской делегации в Украину.

Журналисты уточнили у украинского дипломата, нет ли персональной обиды у Джо Байдена на Владимира Зеленского в связи с известными событиями, когда все СМИ писали о вмешательстве Киева в выборы США? Кулеба ответил, что Украина достойна себя показала, когда был внутриполитический кризис в США. Лучшим подтверждением этого есть поддержка Украины, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

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