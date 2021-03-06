«Северный поток-2»: какая сделка может убить проект или дать ему состояться

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Ольга Чародий
Строительство газопровода "Северный поток-2" (СП-2)
в водах Дании может затянуться до конца сентября. Какая судьба у СП-2? Какая
сделка может убить проект или дать ему состояться? С этими вопросами порталу
"Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика",
председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка
природного газа Леонид Униговский считает, что рано или поздно СП-2 достроят.
По мнению Леонида Униговского, "убить" СП-2 могут только
американские санкции, а также согласованная позиция США и основных европейских
игроков – Германии, Франции, Австрии.
Член Наблюдательного совета Института энергетических
стратегий Юрий Корольчук отмечает: "Достраивают потихоньку СП-2. Мне кажется,
что конец августа или конец сентября или даже января 2022 — это уже не интрига.
Даже в Нафтогазе потихоньку откатываются назад и начинают признавать, что вся
их так называемая борьба с СП-2 ничего не дала. И не могла дать. Для Нафтогаза
это была еще одна схема вымывания денег из государственной (!) компании. По
приблизительным оценкам, Нафтогаз с 2015 года потратил на эту "борьбу" суммарно
25-30 млн долл — там и официальный лоббизм, и юристы, и консультанты, и
встреча. Словом, заработали все, а проигрывает из-за такой позиции Нафтогаза
государство".
Юрий Корольчук признался, что он не видит сейчас условий для
полного прекращения проекта СП-2.
Напомним, запуск российского газопровода "Северный поток-2" нанесет невероятный удар,
как по Украине, так и по странам Европейского Союза. Уверенность в этом
прозвучала по время выступления президента Украины Владимира Зеленского на
пресс-конференции с представителем Евросовета Шарлем Мишелем.
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