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«Северный поток-2»: какая сделка может убить проект или дать ему состояться

Северный поток-2 – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года

сегодня, 00:40
Автор:

Ольга Чародий

Строительство газопровода "Северный поток-2" (СП-2) в водах Дании может затянуться до конца сентября. Какая судьба у СП-2? Какая сделка может убить проект или дать ему состояться? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

«Северный поток-2»: какая сделка может убить проект или дать ему состояться

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что рано или поздно СП-2 достроят.

"Но нам лучше как можно дальше оттянуть этот процесс, — подчеркивает он. — Хочу отметить усилия Нафтогаза. Лана Зеркаль, Вадим Гламаздин, Александр Харченко, делают очень много, чтобы или ликвидировать проект СП-2, или максимально застопорить его реализацию".

По мнению Леонида Униговского, "убить" СП-2 могут только американские санкции, а также согласованная позиция США и основных европейских игроков – Германии, Франции, Австрии.

"Просто давление американцев на европейцев приведет к затормаживанию завершения строительства. Но если мы хотим, чтобы проект вообще не был реализован, важен консенсус межу США и названные выше европейскими странами", — подчеркивает эксперт.

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает: "Достраивают потихоньку СП-2. Мне кажется, что конец августа или конец сентября или даже января 2022 — это уже не интрига. Даже в Нафтогазе потихоньку откатываются назад и начинают признавать, что вся их так называемая борьба с СП-2 ничего не дала. И не могла дать. Для Нафтогаза это была еще одна схема вымывания денег из государственной (!) компании. По приблизительным оценкам, Нафтогаз с 2015 года потратил на эту "борьбу" суммарно 25-30 млн долл — там и официальный лоббизм, и юристы, и консультанты, и встреча. Словом, заработали все, а проигрывает из-за такой позиции Нафтогаза государство".

Юрий Корольчук признался, что он не видит сейчас условий для полного прекращения проекта СП-2.

"Этот газ уже фактически расписан среди будущих потребителей, прежде всего Германии. Где они возьмут газ, если СП-2 заморозят? Нигде. И позиция США сейчас гораздо мягче по СП-2", — резюмирует эксперт.

 Напомним, запуск российского газопровода "Северный поток-2" нанесет невероятный удар, как по Украине, так и по странам Европейского Союза. Уверенность в этом прозвучала по время выступления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с представителем Евросовета Шарлем Мишелем.


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