Зеленский рассказал, чем "Северный поток-2" опасен для Украины

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" нанесет невероятный удар, как по Украине, так и по странам Европейского Союза. Уверенность в этом прозвучала по время выступления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с представителем Евросовета Шарлем Мишелем, передает "Сегодня".

"Северный поток-2" может нанести мощный удар по Украине. Фото из открытых источников

Глава государства считает, что ни Европа, на Соединенные Штаты не должны смягчать свои санкционные претензии к России насчет "Северного потока-2". Пока этого не случится, Украине не стоит волноваться о возникновении возможных экономических проблем, аналогичных тем, которые последовали за аннексией Крыма и оккупацией отдельных регионов Донбасса.

При этом всем от газопровода, столь важного для России, могут получить отдельные убытки и европейские страны.

"Строительство газопровода в обход Украины — это не только вопрос экономики Украины, но и энергетической безопасности всей Европы", — помимо прочего подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Комментарии" благодаря экспертному пулу объясняли, почему создание "Северного потока-2" напрямую зависит от Джо Байдена и его политики. Некоторые специалисты считают, что даже двух слов американского президента — "невыгодное условие" — будет достаточно для формирования общемирового отношения к этой затее.

При этом возможность снять санкции с газопровода у Штатов имеется. Однако новая администрация Белого Дома в общении с Германией поставила конкретное условие для принятия подобных решений. Оно напрямую касается Украины, а узнать подробней можно в материале на нашем портале. Также найдется и публикация о том, почему именно Германия так заинтересована в строительстве "Северного потока-2".

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