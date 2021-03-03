Зеленский рассказал, чем "Северный поток-2" опасен для Украины

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Вечканова Елена
Запуск российского
газопровода "Северный поток-2" нанесет невероятный удар, как по Украине, так и
по странам Европейского Союза. Уверенность в этом прозвучала по время
выступления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с
представителем Евросовета Шарлем Мишелем, передает "Сегодня".
"Северный поток-2" может нанести мощный удар по Украине. Фото из открытых источников
Глава государства
считает, что ни Европа, на Соединенные Штаты не должны смягчать свои
санкционные претензии к России насчет "Северного потока-2". Пока этого не
случится, Украине не стоит волноваться о возникновении возможных экономических
проблем, аналогичных тем, которые последовали за аннексией Крыма и оккупацией отдельных
регионов Донбасса.
При этом всем от
газопровода, столь важного для России, могут получить отдельные убытки и европейские
страны.
Напомним, ранее "Комментарии"
благодаря экспертному пулу объясняли, почему создание "Северного потока-2" напрямую зависит от Джо Байдена и его политики. Некоторые специалисты считают,
что даже двух слов американского президента — "невыгодное условие" — будет
достаточно для формирования общемирового отношения к этой затее.
При этом возможность
снять санкции с газопровода у Штатов имеется. Однако новая администрация Белого
Дома в общении с Германией поставила конкретное условие для принятия подобных
решений. Оно напрямую касается Украины, а узнать подробней можно в материале на нашем портале. Также найдется и публикация о том, почему именно Германия так заинтересована в строительстве "Северного потока-2".
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