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Серьезная угроза: почему в Украине боятся повторение сценария: "Крым 2.0"

Власти опасаются, что россияне могут пойти на новое вторжение по крымскому сценарию

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Вопрос вторжения российских военных группировок на территорию нашей страны сегодня особенно обострился. Пойдет ли РФ на наши территории, используя знакомый ей крымский сценарий? Эту проблему, как и другие угрозы, анализируют представители украинской власти.

Серьезная угроза: почему в Украине боятся повторение сценария: "Крым 2.0"

Андрей Мельник, посол Украины в Германии (facebook.com UkrBotschaftBerlin)

В частности, МИД обнародовал разговор украинского посла в Германии Андрея Мельника представителям немецкого медиа Funke Mediengruppe.

По словам посла Украины, РФ удерживает 114 тысяч армейцев у восточной границы страны и на территории оккупированного Донбасса. Более 30 тысяч русских солдат находятся в оккупированном Крыму. Вместе с тем еще несколько тысяч воинов переброшены в Беларусь.

Также Мельник подчеркнул, что более 30 батальонных группировок находятся в состоянии постоянной боевой готовности совсем близко – за 250 километров от украинской границы.

По его словам, руководители страны не исключают, что возможно новое военное наступление, похожее по сценарию: Крым 2.0. Сегодня угроза нового агрессивного вторжения особенно остра, после крымских событий и оккупации Донецкого региона. Поэтому имеем сейчас высшую тревожную степень.

Дипломат высказал свое мнение по поводу миграционного инцидента в  отношениях между Беларусью и Польшей. Он убежден, что это – своеобразный дымовой занавес, маскирующий сокровенную деятельность РФ недалеко от восточных рубежей страны.

По его словам, такие действия-четкий расчет, чтобы жители Германии не беспокоились о новой вооруженной агрессии на востоке, которую хочет реализовать российский президент. Он надеется, что общественность ослабит свое внимание и не будет реагировать на это.

Украинский посол отметил, что сейчас очень важно, чтобы новое немецкое правительство жестко отреагировало и напомнило Москве о том, избранная ею тактика на дестабилизацию и шантаж не даст желаемых результатов. Еще – усилило экономические санкции в отношении России и не дало заработать "Северному потоку-2".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле отреагировали на заявления о вторжении в Украину .


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Источник: https://germany.mfa.gov.ua/news/v-intervyu-gazetam-media-koncernu-funke-mediengruppe-posol-andrij-melnyk-zaklikav-svitlofornu-koaliciyu-ne-legkovazhiti-zagrozoyu-novogo-voyennogo-vtorgnennya-putinayi-v-ukrayinu
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