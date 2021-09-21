Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о Бюджете-2022: что можно сказать о данном документе

Во вторник, 21 сентября, Верховная Рада рассматривает законопроект о Государственном бюджете на 2022 год.

Бюджет - фото из открытых источников

Что можно сказать о данном документе на данном этапе? Эксперты постарались ответить на этот вопрос изданию "Комментарии-Украина"







Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин обращает внимание, что мы видим первую версию бюджета, которая может преобразиться по мере прохождения голосования ВР.





"Впрочем, в любом случае, мы видим прирост и доходов, и расходов. За счет чего такой прирост и реален ли он? Да, реален, – уверен Андрей Шевчишин. – За счет инфляционной составляющей, усиления администрирования налогов и оптимизма в связи с текущими показателями по сборам в бюджет, за счет пересмотров акцизов и сборов, повышение минимальной зарплаты (и соответственно налогов с нее)". Также, отмечает эксперт, идет прицел на активизацию рынка земли, закон об олигархах, виртуальные активы, другие законодательные акты. Традиционно закладывается приватизация.





Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос считает, что бюджет 2022 — первый в истории Украины бюджет на следующий год, цифры которого не имеют никакого значения.





"Практика работы парламента этого созыва, монобольшинство, правительство, постоянно зависящие от кадровых прихотей зала, отсутствие программы его деятельности, COVID-19, Совет нацбезопасности и обороны с его установками по обороне, войскам, космосу, миссия МВФ, "Большая стройка" и ряд других факторов говорят о том, что любые цифры от Кабмина будут искажены поправками депутатов", – поясняет Андрей Кривонос.





По его словам, еще есть надежда на здравый смысл, который не допустит очередного "поправочного терроризма" со стороны депутатов. "Но надежда быстро тает на фоне большого количества комментариев, которые появились по бюджету с 15-го числа, когда Кабмин утвердил проект, – акцентирует Андрей Кривонос. – Уверен, что часть экспертов даже не открывала документ, ожидая рассмотрение в зале. Поэтому нужно набраться терпения, и наблюдать, как можно перекрутить за две недели документ, который готовился полгода".





Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко, анализируя проект бюджета, отметила, что концептуально он ничем не отличается от предыдущих пяти главных финансовых документов страны.





"Расходная часть документа – более 1,4 трлн, причем 546 млрд грн из них пойдут на обслуживание внешних и внутренних долгов. И это при доходный части всего около 1,2 трлн. Цифры доходной части достаточно условны и зависят от многих факторов, а не только поступлений от НДС или принятия скандального законопроекта 5600 (т.н. ресурсный законопроект о наполнении бюджета за счет новые налогов и увеличение рентной платы и т.д.)", – поясняет Оксана Чепижко.





Она акцентирует, что обслуживание долгов уже традиционно идут за счёт увеличения налогов (всё тот же пока не принятый проект закона №5600), акцизов и других обязательных платежей для бизнеса.



"Плюс – планируется заморозка роста социальных стандартов. Минимальная зарплата + 200 гривен при инфляции от 7 до 10% в мире – это ни о чём. Прожиточный минимум до 5000 грн так и не поднят, – отмечает Оксана Чепижко. – В ракурсе такого проекта бюджета от правительства Шмыгаля меня удивляет только одно, а зачем увольняли предыдущих премьеров – Гройсмана и Гончарука?"





Напомним, больше всего госфинансирования перепадет в следующем 2022 году правящей партии "Слуга народа". "Слуги народа" получат на свою деятельность из государственной казны почти 440 миллионов гривен.

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