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Какая из партий больше всего получит финансирование из госбюджета: стали известный цифры

"Слуга народа" по-прежнему в лидерах по финансированию партий из госбюджета

сегодня, 09:50
Автор:

Кравцев Сергей

Больше всего госфинансирования перепадет в следующем 2022 году правящей партии "Слуга народа". "Слуги народа" получат на свою деятельность из государственной казны почти 440 миллионов гривен. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщает движение Честно.

Какая из партий больше всего получит финансирование из госбюджета: стали известный цифры

Верховная Рада Фото: zn.ua

Аналитики отмечают, меньше всего получит из госбюджета партия "Батькивщина" — 83 млн гривен. Соратники Тимошенко хоть и получили на выборах достойнее результат, нежели "Европейская Солидарность" и "Голос", но лишились финансирования в виде гендерной надбавки. А всё потому что именно мужчины заняли проходные места в избирательном списке на выборах в Верховную Раду. 

Что же касается "Европейской Солидарности" и "Голоса", то они получат 126,7 млн гривен и 103,5 млн гривен соответственно. "Оппозиционная платформа – За жизнь!" будет довольствоваться 132,8 млн гривен. 

Какая из партий больше всего получит финансирование из госбюджета: стали известный цифры - фото 2

Всего же на финансирование политических сил предусмотрено 697 млн гривен. Если сравнить с прошлым годом, то бюджет на деятельность политических сил вырос чуть больше, чем на 21% и он есть самым большим с момента введения госфинансирования политических партий, которое было введено с 2015 года. В движении Честно отмечают, что финансирование политических партий – это составляющая реформы политического финансирования. Она четко прописывает правила финансирования частными лицами партий, а также вводит ежеквартальные отчёты политических сил, которые внимательно анализирует НАЗК. Главная суть этой реформы состояла в том, чтобы уменьшить зависимость политических партий от так называемых меценатов или же, как говорят в народе, олигархов. 

Читайте на портале "Комментарии" — в "Слуге народа" заявили о предательстве в рядах партии.


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Источник: https://www.facebook.com/278157378890644/posts/4688281791211492/
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