"Крымская платформа": отношение украинцев к саммиту

В понедельник, 23 августа, в Украине пройдет саммит "Крымской платформы". Эту инициативу, а также отношение украинцев к крымскому вопросу, проанализировал для портала "Комментарии" профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань.

Крымская платформа - фото из открытых источников

"Я думаю, что "Крымская платформа" – очень важное событие. Уже сейчас можно говорить об успехе. О своем участии в мероприятии заявили делегации 45 стран. При этом будут присутствовать ключевые государства, причем на достаточно высоком уровне.

Да, конечно, нам бы хотелось, чтобы некоторые страны были представлены более влиятельными особами. Чтобы осталась на день канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибывающая с визитом 22 августа. Но и без нее будет представитель правительства (стало известно, что глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас, который планировал прибыть в Киев для участия в саммите "Крымская платформа", не сможет приехать из-за ситуации в Афганистане; вместо него Германия делегировала в Киев министра экономики и энергетики Петера Альтмайера – прим. ред.), руководства правительств, президенты, министры обороны Великобритании и Португалии. Приезжают даже те страны, которые ранее в приоритетах имели не столько Украину, сколько Северную Африку или Ближний Восток. К примеру, Испания, Португалия, Италия. И об этом мы можем говорить как об успехе.

Также очень важно, что вокруг "Крымской платформы" объединилась и власть, и патриотическая оппозиция. Мы знаем, как критикуется Зеленский, но в данном случае и "Европейская солидарность", и "Голос", и "Батькивщина" поддерживают его инициативу. С символической точки зрения всё это – уже успех. Известно, что "Крымская платформа" будет состоять из парламентской части, политической и экспертной. Так, в экспертной части будет семь рабочих групп, в том числе по вопросам безопасности, гуманитарная группа, по вопросам экологии и так далее. Насколько в дальнейшем эффективно будет работать "Крымская платформа", в значительной мере зависит от успешной работы групп по определенным направлениям.

Саммит "Крымской платформы" – лишь начало пути. И на этом пути могут быть различные подводные течения. Но важно, что этот шаг сделан. Отмечу, что тематика Крыма остается актуальной в общественном мнении Украины. Фонд Демократические инициативы совместно с Социологической службой центра Разумкова провел в августе опрос касательно Крыма. Выяснилось, что 61% украинцев видят политическое будущее Крыма в составе Украины. Лишь 6% — в составе РФ. И еще 10% считают, что Крым должен быть независимым государственным образованием. То есть, условно говоря, 16-17% считают, что Крым может быть вне Украины. И эта цифра приблизительно совпадает с цифрой тех, кто поддерживает ОПЗЖ, выступает за Евразийский союз с Россией (12-14%). Но большинство украинцев справедливо считают, что Крым – это Украина.

Также 61% опрошенных поддерживают законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины. И такое большинство – по всем регионам. Это ответ украинцев Путину, кремлевской пропаганде, которые спекулировали на теме, что такое закрепление – это дискриминация россиян. В Украине так не считают. Еще одна важная цифра – 57% считают, что следует создавать крымскотатарскую национальную автономию. Причем мы такие опросы проводили в 2016 и 2018 годах. И в сравнении с 2018-м эта цифра выросла на 7%. Это важно для опровержения тезисов российской пропаганды, уверяющей, что происходит некая дискриминация россиян. Странно, почему в РФ могут быть автономные республики – башкирская, татарская, карельская и т.д., а в Украине – нет.

Россия приложила много усилий, чтобы сорвать "Крымскую платформу" или сделать так, чтобы приехала меньше стран на этот саммит. Пожалуй, это поясняет, почему на саммите не будет представителей стран Латинской Америки и Африки. Россияне очень сильно давили, чтобы представители этих стран не появились на "Крымской платформе". Но, подчеркиваю, мы с полным правом можем говорить, что это мероприятие, организованное в достаточно короткие сроки, является успехом".

Напомним, представлять на саммите "Крымской платформы" Североатлантический Альянс (НАТО) будет заместитель генерального секретаря военно-политического блока Мирча Джоанэ.

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